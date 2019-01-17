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OTT Servis

Компания NBCUniversal планирует на 2020 год запуск собственной потоковой ОТТ-платформы. Возможность доступа к контенту новой платформы получат и жители Европы.

Услуга будет бесплатной для 52 миллионов абонентов компании Comcast Cable и службы платного телевидения Sky. Финансирование её будет осуществляться за счёт рекламы – в частности, планируется задействовать интерактивную рекламу. Также планируется запустить премиальную версию услуги без рекламы.

Ожидается, что в рамках сервиса пользователь получит возможность смотреть оригинальный контент, программы от сторонних партнёров и материалы из архивов компании, включая контент Universal Studios. Тот, кто не является абонентом платного телевидения, сможет оформить отдельную подписку на услугу.

Руководить новой платформой будет Бонни Хаммер, который является также руководителем отдела пользовательских услуг и диджитал направления в NBCUniversal.

В Соединённых Штатах компания планирует заключить соглашения с Charter, DirecTV, Dish Network и рядом других компаний. В Европе NBCU планирует задействовать для запуска услуги команду, работавшую над развитием ОТТ-службы Now TV от Sky.

Действия компании NBCUniversal не стали ни для кого особым сюрпризом, ведь, к примеру, компании Disney и WarnerMedia также работают над запуском собственных ОТТ-платформ, которые должны будут конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video.

В настоящее время компании NBCU принадлежит 30% акций Hulu (через Comcast). Структура собственности Hulu тем временем может измениться, поскольку компания Disney ожидает разрешение на покупку компании 21st Century Fox и, как прогнозируется, может выкупить долю Comcast в Hulu.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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