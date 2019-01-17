Компания NBCUniversal планирует на 2020 год запуск собственной потоковой ОТТ-платформы. Возможность доступа к контенту новой платформы получат и жители Европы.

Услуга будет бесплатной для 52 миллионов абонентов компании Comcast Cable и службы платного телевидения Sky. Финансирование её будет осуществляться за счёт рекламы – в частности, планируется задействовать интерактивную рекламу. Также планируется запустить премиальную версию услуги без рекламы.

Ожидается, что в рамках сервиса пользователь получит возможность смотреть оригинальный контент, программы от сторонних партнёров и материалы из архивов компании, включая контент Universal Studios. Тот, кто не является абонентом платного телевидения, сможет оформить отдельную подписку на услугу.

Руководить новой платформой будет Бонни Хаммер, который является также руководителем отдела пользовательских услуг и диджитал направления в NBCUniversal.

В Соединённых Штатах компания планирует заключить соглашения с Charter, DirecTV, Dish Network и рядом других компаний. В Европе NBCU планирует задействовать для запуска услуги команду, работавшую над развитием ОТТ-службы Now TV от Sky.

Действия компании NBCUniversal не стали ни для кого особым сюрпризом, ведь, к примеру, компании Disney и WarnerMedia также работают над запуском собственных ОТТ-платформ, которые должны будут конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video.

В настоящее время компании NBCU принадлежит 30% акций Hulu (через Comcast). Структура собственности Hulu тем временем может измениться, поскольку компания Disney ожидает разрешение на покупку компании 21st Century Fox и, как прогнозируется, может выкупить долю Comcast в Hulu.

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