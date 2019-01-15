Россия приобщится к проекту OneWeb, запустив первые спутники связи уже 19 февраля. Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса», передают «Ведомости».

Запуск первых и всех последующих спутников OneWeb будет происходить при помощи ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Как стало известно ранее, ФСБ выразила свое недоверие к проекту. В прошлом году представитель службы Владимир Садовников выразил опасения касательно того, что спутниковая система может «носить разведывательный характер» и представлять угрозу федеральным интересам.

Однако в «Роскосмосе» заявили, что программа будет реализована, с участием России или без. А отказываясь от проекта, РФ теряет возможность на него влиять и технически контролировать.

«Мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», — отметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, спутники OneWeb будут запущены в космос с целью обеспечить высокоскоростной интернет по всей планете. Россия подписала контракт на участие в проекте в 2015 году.

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