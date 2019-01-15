В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ уверены, что жители России не перестанут смотреть телевизор из-за отключения аналогового ТВ. Во всей стране на данный момент от телевидения отказались всего 5% населения. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин, передает ТАСС.

Согласно данным, в ходе своего заседания комитетом по экономической политике был поднят вопрос о возможном переходе россиян на активное пользование интернет-ТВ. Такой прогноз связан с процессом перехода России от аналогового к цифровому телевидению.

Однако, по словам Александра Волина, опасаться массового отказа зрителей от ТВ не стоит. Замглавы отметил, что на сегодня лишь 5% жителей России перестали смотреть телевизор, а с момента перехода Тверской области на «цифру» больше не было зафиксировано ни единого случая.

Напомним, решение об отключении аналогового ТВ в России было принято в связи с федеральной целевой программой развития телевещания. Реализация программы происходит в три этапа и завершится в июне текущего года.

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