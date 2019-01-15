Матчи второго испанского Чемпионата по футболу (La Liga Segunda) в скором времени станут доступны в YouTube. Бесплатно смотреть игры на видеосервисе можно будет каждую неделю в более чем 150 странах, включая Украину. Об этом сообщают организаторы LaLiga.
В LaLiga отмечают, что использование онлайн-вещания поможет охватить более широкую аудиторию зрителей, а также укрепить позиции LaLiga на мировой арене.
Согласно заявлению директора аудиовизуального департамента LaLiga Мельсиора Солера, такой шаг как переход на YouTube-вещание был предпринят согласно запросам современного потребителя. Солер надеется, что такой, более удобный для зрителя формат, поспособствует активному интересу аудитории к Чемпионату.
Стоит отметить, что кроме 11 матчей второго дивизиона еженедельно на YouTube будут транслироваться также часовые подборки хайлайтов, осветляющие важнейшие события каждой игры.