Кодирование украинских телеканалов на спутнике может начаться позже мая 2019 года, – Ткаченко

Кодирование украинских телеканалов на спутнике может начаться позже мая 2019 года, –...

Гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко анонсировал переход каналов холдинга на платный спутник не раньше, чем в мае текущего года, а возможно и позже. Более точную дату гендиректор пока не сообщает. Об этом говорится в интервью Ткаченко для сайта «Лига. Бизнес».

Как стало известно ранее, «1+1» наряду с другими крупными украинскими телеканалами добился разрешения Нацсовета на кодировку спутникового вещания.

По словам самого Ткаченко, такое решение станет выигрышным для «1+1», поскольку поможет непросто контролировать распространение контента, но и поспособствует развитию рынка платного телевидения в Украине.

«Мы готовы закодировать спутник и считаем, что это правильное индустриальное решение, чтобы мы контролировали территорию распространения нашего контента, который должен быть закодирован как для выполнения лицензионных обязательств, так и для способствования росту рынка платного ТВ в Украине. Это в интересах индустрии, потому что позволит увеличить доходы», — объяснил глава «1+1 медиа».

Ткаченко также анонсировал приблизительную стоимость пакета услуг спутникового телевидения для своих зрителей. Так, по его словам, месяц пользования полным пакетов телеканалов на платформе VIASAT в среднем обойдется украинцам в 120 грн. Минимальная цена пакета — от 69 грн. Кроме того, как отметил гендиректор «Плюсов», до момента кодировки спутника (минимум до мая) будет действовать спецпакет «Национальный», стоимость которого составит 29 грн в месяц.

Стоит отметить, к концу 2019 года медиагруппа Александра Ткаченко планирует тестовый запуск канала 1+1 в формате HD. Запуск в стандарте HD других каналов холдинга стоит ожидать не ранее 2020 года.

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