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DVB-T2

2 января телевидение Сингапура завершило переход от аналога к цифре. Цифровая DVB-T2 платформа, запущенная в стране в 2013 году, предлагает зрителям возможность бесплатного просмотра телепрограмм в разрешении HD, сопровождаемых (при наличии) объёмным звуком. Дополнением к этому являются услуги отложенного просмотра и видео по заказу, которые доступны через HbbTV-службу Toggle Red Button.

Развёрнутая на территории островного государства сеть DVB-T2 передатчиков была спроектирована таким образом, чтобы зрители могли стабильно принимать телепрограммы на домашние антенны. Также возможен приём на мобильные устройства – в частности, в автомобилях. В частности, зрители могут смотреть семь телеканалов, входящих в структуру MediaCorp, которые сопровождаются субтитрами на нескольких языках и альтернативными звуковыми дорожками. Для компрессии видео используется стандарт MPEG-4.

Домохозяйства, имеющие низкий доход, могли подать заявку на получение бесплатного простенького базового комплекта для приёма программ цифрового телевидения, либо купона, дающего скидку на покупку качественного оборудования – такого, как смарт-телевизор, что гарантировало всем гражданам страны доступ к телепрограммам и после перехода на цифру. Базовый комплект включает в себя сет-топ-бокс DVB-T2 и антенну. Согласно данным Infocomm Media Development Authority (IMDA), такой схемой помощи воспользовалось уже 450 000 домохозяйств. Крайний срок подачи заявлений продлён до конца марта 2019 года.

Несмотря на то, что проникновение услуг платного ТВ – предлагаемых кабельными операторами или провайдерами IPTV – достигает уже 60% домохозяйств страны, эфирное телевидение по-прежнему остаётся очень важной платформой для доступа к телепрограммам. Согласно прогнозам компании Ampere, к 2022 году проникновение эфирного телевидения вырастет с 40% до 50%.

Итак, Сингапур теперь входит в список из более чем 65 стран, полностью отказавшихся от аналогового телевидения. Сосед Сингапура – Малайзия – планирует завершить переход на цифру на протяжении 2019 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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