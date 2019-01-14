2 января телевидение Сингапура завершило переход от аналога к цифре. Цифровая DVB-T2 платформа, запущенная в стране в 2013 году, предлагает зрителям возможность бесплатного просмотра телепрограмм в разрешении HD, сопровождаемых (при наличии) объёмным звуком. Дополнением к этому являются услуги отложенного просмотра и видео по заказу, которые доступны через HbbTV-службу Toggle Red Button.

Развёрнутая на территории островного государства сеть DVB-T2 передатчиков была спроектирована таким образом, чтобы зрители могли стабильно принимать телепрограммы на домашние антенны. Также возможен приём на мобильные устройства – в частности, в автомобилях. В частности, зрители могут смотреть семь телеканалов, входящих в структуру MediaCorp, которые сопровождаются субтитрами на нескольких языках и альтернативными звуковыми дорожками. Для компрессии видео используется стандарт MPEG-4.

Домохозяйства, имеющие низкий доход, могли подать заявку на получение бесплатного простенького базового комплекта для приёма программ цифрового телевидения, либо купона, дающего скидку на покупку качественного оборудования – такого, как смарт-телевизор, что гарантировало всем гражданам страны доступ к телепрограммам и после перехода на цифру. Базовый комплект включает в себя сет-топ-бокс DVB-T2 и антенну. Согласно данным Infocomm Media Development Authority (IMDA), такой схемой помощи воспользовалось уже 450 000 домохозяйств. Крайний срок подачи заявлений продлён до конца марта 2019 года.

Несмотря на то, что проникновение услуг платного ТВ – предлагаемых кабельными операторами или провайдерами IPTV – достигает уже 60% домохозяйств страны, эфирное телевидение по-прежнему остаётся очень важной платформой для доступа к телепрограммам. Согласно прогнозам компании Ampere, к 2022 году проникновение эфирного телевидения вырастет с 40% до 50%.

Итак, Сингапур теперь входит в список из более чем 65 стран, полностью отказавшихся от аналогового телевидения. Сосед Сингапура – Малайзия – планирует завершить переход на цифру на протяжении 2019 года.

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