Среди основателей ассоциации – Hisense, Panasonic, Samsung Electronics и TCL Electronics.

На Международной выставке CES-2019 четыре компании, являющиеся производителями бытовой электроники, заявили о создании Ассоциации 8K (8KA). Среди целей, которые ставит перед собой новосозданная Ассоциация, в частности, было названо продвижение 8K телевидения и контента.

В число основателей Ассоциации вошли такие компании, как Hisense, Panasonic, Samsung Electronics и TCL Electronics. Компания Samsung Display готовится присоединиться к числу членов организации.

Компании, решившие принять участие в данном процессе, недавно подписали меморандум о взаимопонимании, который должен помочь им вырабатывать общую позицию и общее видение при продвижении технологии.

«Ассоциация 8K будет не только эффективно представлять технологию 8K в мире, но также поможет приблизить начало эпохи 8K, – говорит исполнительный вице-президент компании Visual Display Business, входящей в структуру Samsung Electronics. – Став лидером на ранних этапах развития экосистемы, Samsung сможет укрепить своё лидерство на всём рынке 8K».

Помимо продвижения телевидения и контента в разрешении 8K, ассоциация будет: вести просветительскую работу среди потребителей и профессионалов, информируя их об экосистеме 8K; работать над защитой 8K контента своих членов; призывать ОТТ-платформы и прочих дистрибуторов контента развивать 8K предложения; обеспечивать коммуникацию, способствующую коммерциализации 8K; разрабатывать базовые технические характеристики для входящего 8K сигнала, а также создавать категории 8K и минимальные требования к качеству картинки 8K.

Основной задачей Ассоциации на первом этапе станет поддержка скорейшей коммерциализации и принятия 8K совместимых телевизоров.

Японский общественный вещатель NHK в настоящее время активно стимулирует процесс развития 8K технологий, производство и дистрибуцию с прицелом на то, чтобы уже в 2020 году получить возможность провести трансляцию Олимпиады в разрешении 8K.

Исполнительный директор компании Panasonic Мичико Огава особо отметил запуск в Японии в декабре 2018 года спутникового вещания в стандарте 8K, добавив, что «Panasonic очень сильно надеется на то, что Ассоциация возглавит процесс создания экосистемы 8K, что принесёт как новые возможности для бизнеса, так и новые плюсы для зрителей».

Больше информации ищите на сайте Ассоциации 8K.

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