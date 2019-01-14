Первый украинский канал в 4К #НАШЕ HDR начал вещание со спутника AMOS-7. Тестовая версия канала появилась в открытом доступе (FTA) у оператора «Укркосмос», мультиплекс DVB-S2. На релакс-канале #НАШЕ HDR транслируют картины украинской природы, городские пейзажи, музеи и театры.

Телеканал входит в состав сравнительно молодой украинской медиа группы НАШЕ Медiа. На весну запланировано вещание в формате 4К еще одного канала группы – ЭТНО КАНАЛ.

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Технические параметры TEST 4K:

AMOS 7 (4° W), частота 12,518 ГГц, пол. H, SR 12500, FEC 3/4, DVB-S2 / 8SPK, FTA

Cкорость передачи видео около 13-14 Мбит / с в HEVC (H.265), скорость передачи аудио около 380 кбит/с (AAC). Программа транслируется в режиме HDR.

Количество 4К каналов в мире стабильно растет. Юда Амир, VP Sales CIS компании Spacecom: «4К телевидение – это точка роста для ТВ бизнеса и обязательная составляющая премиум сегмента. Я очень рад, что Украина теперь тоже поддерживает эту тенденцию, и что первый украинский 4К канал начал вещать именно на нашем спутнике. Одним из факторов, который сдерживал рост 4К каналов, было то, что они занимают значительную емкость, это дорого. Amos-Spacecom активно работает над развитием спутниковых технологий, чтобы предоставить телеканалам достаточную емкость по умеренной цене. Появление на украинского канала на AMOS-7 демонстрирует, что нам это удается».

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