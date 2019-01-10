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10G logo
Целый ряд кабельных компаний, среди которых – Rogers и Shaw – работают над внедрением новой технологии.

В понедельник на выставке CES 2019 три компании заявили о начале сотрудничества и поделились с прочими игроками кабельного рынка своими планами касательно запуска сетей со скоростью передачи данных в 10 Гбит/сек.

Ассоциация Интернета и Телевидения (NCTA), CableLabs и Cable Europe работают над реализацией проекта новой технологической платформы, получившей название 10G, которая позволит «разогнать» существующие сети со скоростью 1 Гбит/сек до скорости в 10 Гбит/сек.

В дальнейшем проект 10G с развёртыванием инфраструктуры сетей со скоростью передачи данных в 10 Гбит/сек поддержит компания Intel.

Уже сейчас ряд компаний по всему миру работают над внедрением новой технологии 10G. В частности, это такие компании как Rogers и Shaw Communications в Канаде. Уже ведутся лабораторные тесты, а полевые тесты, как ожидается, начнутся в 2020 году.

Проект 10G будет реализовываться на базе существующей инфраструктуры сетей 1Gb, которые предполагается модернизировать с использованием различных новых технологий. Помимо увеличения скоростей, сети 10G предложат своим пользователям более низкую задержку, большую ёмкость, а также повышенную безопасность.

«CableLabs разрабатывает технологию, которая обеспечит возможности для развития широкополосных сетей повышенной ёмкости, а также гигабитных служб в масштабах всей отрасли», – говорит президент и генеральный директор компании Фил МакКини.

Желающие узнать больше о разработанных компанией CloudLabs технологиях, лежащих в основе проекта 10G, могут найти необходимую информацию на сайте компании.

В целом, проект 10G открывает перед пользователями захватывающие перспективы, которые, впрочем, пока ещё далеки от воплощения в реальность. Гигабитный интернет всё ещё в значительной мере новинка, и ему ещё предстоит стать нормой.

Тем не менее, многие видят в 10G заманчивое будущее, и ожидают успешного прохождения тестов. Больше информации о 10G ищите по этой ссылке.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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