Целый ряд кабельных компаний, среди которых – Rogers и Shaw – работают над внедрением новой технологии.

В понедельник на выставке CES 2019 три компании заявили о начале сотрудничества и поделились с прочими игроками кабельного рынка своими планами касательно запуска сетей со скоростью передачи данных в 10 Гбит/сек.

Ассоциация Интернета и Телевидения (NCTA), CableLabs и Cable Europe работают над реализацией проекта новой технологической платформы, получившей название 10G, которая позволит «разогнать» существующие сети со скоростью 1 Гбит/сек до скорости в 10 Гбит/сек.

В дальнейшем проект 10G с развёртыванием инфраструктуры сетей со скоростью передачи данных в 10 Гбит/сек поддержит компания Intel.

Уже сейчас ряд компаний по всему миру работают над внедрением новой технологии 10G. В частности, это такие компании как Rogers и Shaw Communications в Канаде. Уже ведутся лабораторные тесты, а полевые тесты, как ожидается, начнутся в 2020 году.

Проект 10G будет реализовываться на базе существующей инфраструктуры сетей 1Gb, которые предполагается модернизировать с использованием различных новых технологий. Помимо увеличения скоростей, сети 10G предложат своим пользователям более низкую задержку, большую ёмкость, а также повышенную безопасность.

«CableLabs разрабатывает технологию, которая обеспечит возможности для развития широкополосных сетей повышенной ёмкости, а также гигабитных служб в масштабах всей отрасли», – говорит президент и генеральный директор компании Фил МакКини.

Желающие узнать больше о разработанных компанией CloudLabs технологиях, лежащих в основе проекта 10G, могут найти необходимую информацию на сайте компании.

В целом, проект 10G открывает перед пользователями захватывающие перспективы, которые, впрочем, пока ещё далеки от воплощения в реальность. Гигабитный интернет всё ещё в значительной мере новинка, и ему ещё предстоит стать нормой.

Тем не менее, многие видят в 10G заманчивое будущее, и ожидают успешного прохождения тестов. Больше информации о 10G ищите по этой ссылке.

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