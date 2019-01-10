Компания Netflix агрессивно наращивает производство по всему миру – в частности, в Европе и Азии. Об этом свидетельствуют данные отчёта, подготовленного компанией Ampere Analysis. Netflix демонстрирует внушительный рост на перечисленных выше рынках: прирост подписчиков в период с 2017 по 2018 год составил, соответственно, восемь и девять миллионов. Надеясь повторить успех таких сериалов, как «Тьма» производства Германии и «Сакральные игры» производства Индии, в компании Netflix решили выпустить в четвёртом квартале 2018 года на европейский рынок 24 новых проектов, что равно общему количеству проектов, выпущенных в регионе в 2017 году, а также составляет 22% грядущего каталога.

Netflix и гигантский каталог Dahl

В компании Netflix озвучили намерение увеличить в 2019 году объёмы выпускаемого европейского продукта ещё на треть (в 2018 году был выпущен 141 проект, включая повторы). Потоковая платформа также анонсирует заключение масштабного соглашения с Roald Dahl Company, преследуя цель создания на платформе обширного каталога детских программ «Dahl Universe».

Международное производство: двойной удар от Netflix

Инвестиции компании Netflix в производство локализированного контента на иностранных языках не только обеспечивает стабильность роста числа подписчиков, но также помогает конкурировать на местном рынке, привлекая зрителей высококачественным международным продуктом. Успех таких проектов, как «Элита», «Нарки» и «Сакральные игры» среди зрителей, проживающих в стране производства, а также среди зарубежной аудитории, указывает на то, как международное производство может приносить двойную пользу платформе. 36% новых оригинальных проектов Netflix будут сниматься не на английском языке, а 46% будут сниматься за пределами США и Канады.

В настоящее время Netflix производит новый контент в 25 странах, 133 проекта снимаются за пределами Северной Америки, и уже есть даже один проект африканского производства. Компания в значительной степени сосредоточена на конкретных рынках: два ведущих международных продюсерских центра Великобритании и Индии сняли 32% всего международного контента, а ведущие пять – 56%. Кроме того, компания быстро наращивает производство на ключевых рынках Азии и Европы, в частности – на тех, которые в прошлом были задействованы в производстве хитовых шоу для потоковой платформы. Великобритания в четвёртом квартале 2018 года выпустила 10 проектов, Индия – восемь, а ещё по пять – Япония и Испания.

Центральная и Южная Америка отставали в IV квартале

На долю стран Центральной и Южной Америки приходится 9% от всего планируемого нового контента Netflix, однако в четвёртом квартале 2018 года из этого региона пришло лишь 5% контента.

Таким образом, несмотря на то, что именно в этом регионе были произведены «Нарки» и 3%, за последний квартал 2018 года Южная Америка подарила платформе лишь пять проектов.

Учитывая то, что в настоящее время в Мексике рассматривают возможность введения квот, аналогичных существующим в ЕС, компании Netflix, возможно, придётся в будущем пересмотреть свою стратегию работы на рынках стран Латинской Америки.

Аналитик агентства Ampere Analysis Фред Блэк говорит: «Локальный контент на местном языке является ключом к успеху Netflix сейчас и в будущем, и эти цифры показывают, насколько важной данная стратегия будет в 2019 году. Однако есть и другие проблемы. Netflix прилагает максимум усилий для соблюдения предложенных Европейской Комиссией квот, которые предусматривают, что минимум 30% от всего потокового контента составлял контент европейского производства. И в этом квартале европейские проекты составляют уже 29% от всех новых проектов, анонсируемых Netflix. Существует высокая вероятность того, что вскоре мы увидим подобную политику и в Латинской Америке – если Мексика введёт такие же квоты. И это будет сигнализировать об изменениях в политике компании, связанной с производством».

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