Несколько дней тому в компании Apple заявили о появлении в ближайшее время на рынке смарт-телевизоров производства ведущих брендов, поддерживающих технологию AirPlay 2. Затем на выставке CES 2019 данная информация была подтверждена представителями компаний Samsung, LG, Sony и Vizio.

И вот компания Apple готова представить список AirPlay 2 – совместимых моделей смарт-телевизоров по состоянию на сегодняшний день:

LG

LG OLED (2019)

Линейка LG NanoCell SM9X (2019)

Линейка LG NanoCell SM8X (2019)

Линейка LG UHD UM7X (2019)

SAMSUNG

Линейка Samsung QLED (2019 и 2018)

Линейка Samsung 8 (2019 и 2018)

Линейка Samsung 7 (2019 и 2018)

Линейка Samsung 6 (2019 и 2018)

Линейка Samsung 5 (2019 и 2018)

Линейка Samsung 4 (2019 и 2018)

SONY

Линейка Sony Z9G (2019)

Линейка Sony A9G (2019)

Линейка Sony X950G (2019)

Линейка Sony X850G (2019, модели с диагональю 85”, 75”, 65” и 55”)

VIZIO

Линейка Vizio P Quantum (2019 и 2018)

Линейка Vizio P (2019, 2018 и 2017)

Линейка Vizio M (2019, 2018 и 2017)

Линейка Vizio E (2019, 2018 и 2017)

Линейка Vizio D (2019, 2018 и 2017)

Ожидается, что о выпуске AirPlay 2 совместимых смарт-телевизоров могут объявить и бренды меньшего масштаба – такие, в частности, как TCL, Hisense, Panasonic или Toshiba.

Поддержка технологии AirPlay 2 в смарт-телевизорах позволит их владельцам передавать на их экраны потоковое видео, аудио, фото и подобный контент непосредственно со своих iPhone, iPad и Mac. Многие из этих моделей также поддерживают технологию HomeKit, которая даёт их владельцам регулировать громкость звука, запускать и останавливать воспроизведение, а также осуществлять прочие операции, используя приложения Siri или Home, установленные на iPhone, iPad и Mac.

В компании Samsung также заявили о том, что в последних моделей смарт-телевизоров её производства будет установлено эксклюзивное приложение iTunes TV и кино для доступа к витрине хранилища.

Ожидается, что в текущем году компания Apple может запустить собственную платформу потокового видео (чем-то похожую на Netflix), и поддержка AirPlay 2 в моделях смарт-телевизоров от ведущих производителей облегчит их пользователям просмотр оригинального потокового контента от Apple, избавив их от необходимости использовать Apple TV. По слухам, в компании Apple могут запустить службу уже в первой половине 2019 года.

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