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AirPlay 2

Несколько дней тому в компании Apple заявили о появлении в ближайшее время на рынке смарт-телевизоров производства ведущих брендов, поддерживающих технологию AirPlay 2. Затем на выставке CES 2019 данная информация была подтверждена представителями компаний Samsung, LG, Sony и Vizio.

И вот компания Apple готова представить список AirPlay 2 – совместимых моделей смарт-телевизоров по состоянию на сегодняшний день:

LG

  • LG OLED (2019)
  • Линейка LG NanoCell SM9X (2019)
  • Линейка LG NanoCell SM8X (2019)
  • Линейка LG UHD UM7X (2019)

SAMSUNG

  • Линейка Samsung QLED (2019 и 2018)
  • Линейка Samsung 8 (2019 и 2018)
  • Линейка Samsung 7 (2019 и 2018)
  • Линейка Samsung 6 (2019 и 2018)
  • Линейка Samsung 5 (2019 и 2018)
  • Линейка Samsung 4 (2019 и 2018)

SONY

  • Линейка Sony Z9G (2019)
  • Линейка Sony A9G (2019)
  • Линейка Sony X950G (2019)
  • Линейка Sony X850G (2019, модели с диагональю 85”, 75”, 65” и 55”)

VIZIO

  • Линейка Vizio P Quantum (2019 и 2018)
  • Линейка Vizio P (2019, 2018 и 2017)
  • Линейка Vizio M (2019, 2018 и 2017)
  • Линейка Vizio E (2019, 2018 и 2017)
  • Линейка Vizio D (2019, 2018 и 2017)

Ожидается, что о выпуске AirPlay 2 совместимых смарт-телевизоров могут объявить и бренды меньшего масштаба – такие, в частности, как TCL, Hisense, Panasonic или Toshiba.

Поддержка технологии AirPlay 2 в смарт-телевизорах позволит их владельцам передавать на их экраны потоковое видео, аудио, фото и подобный контент непосредственно со своих iPhone, iPad и Mac. Многие из этих моделей также поддерживают технологию HomeKit, которая даёт их владельцам регулировать громкость звука, запускать и останавливать воспроизведение, а также осуществлять прочие операции, используя приложения Siri или Home, установленные на iPhone, iPad и Mac.

В компании Samsung также заявили о том, что в последних моделей смарт-телевизоров её производства будет установлено эксклюзивное приложение iTunes TV и кино для доступа к витрине хранилища.

Ожидается, что в текущем году компания Apple может запустить собственную платформу потокового видео (чем-то похожую на Netflix), и поддержка AirPlay 2 в моделях смарт-телевизоров от ведущих производителей облегчит их пользователям просмотр оригинального потокового контента от Apple, избавив их от необходимости использовать Apple TV. По слухам, в компании Apple могут запустить службу уже в первой половине 2019 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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