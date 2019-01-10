Несколько дней тому в компании Apple заявили о появлении в ближайшее время на рынке смарт-телевизоров производства ведущих брендов, поддерживающих технологию AirPlay 2. Затем на выставке CES 2019 данная информация была подтверждена представителями компаний Samsung, LG, Sony и Vizio.
И вот компания Apple готова представить список AirPlay 2 – совместимых моделей смарт-телевизоров по состоянию на сегодняшний день:
LG
- LG OLED (2019)
- Линейка LG NanoCell SM9X (2019)
- Линейка LG NanoCell SM8X (2019)
- Линейка LG UHD UM7X (2019)
SAMSUNG
- Линейка Samsung QLED (2019 и 2018)
- Линейка Samsung 8 (2019 и 2018)
- Линейка Samsung 7 (2019 и 2018)
- Линейка Samsung 6 (2019 и 2018)
- Линейка Samsung 5 (2019 и 2018)
- Линейка Samsung 4 (2019 и 2018)
SONY
- Линейка Sony Z9G (2019)
- Линейка Sony A9G (2019)
- Линейка Sony X950G (2019)
- Линейка Sony X850G (2019, модели с диагональю 85”, 75”, 65” и 55”)
VIZIO
- Линейка Vizio P Quantum (2019 и 2018)
- Линейка Vizio P (2019, 2018 и 2017)
- Линейка Vizio M (2019, 2018 и 2017)
- Линейка Vizio E (2019, 2018 и 2017)
- Линейка Vizio D (2019, 2018 и 2017)
Ожидается, что о выпуске AirPlay 2 совместимых смарт-телевизоров могут объявить и бренды меньшего масштаба – такие, в частности, как TCL, Hisense, Panasonic или Toshiba.
Поддержка технологии AirPlay 2 в смарт-телевизорах позволит их владельцам передавать на их экраны потоковое видео, аудио, фото и подобный контент непосредственно со своих iPhone, iPad и Mac. Многие из этих моделей также поддерживают технологию HomeKit, которая даёт их владельцам регулировать громкость звука, запускать и останавливать воспроизведение, а также осуществлять прочие операции, используя приложения Siri или Home, установленные на iPhone, iPad и Mac.
В компании Samsung также заявили о том, что в последних моделей смарт-телевизоров её производства будет установлено эксклюзивное приложение iTunes TV и кино для доступа к витрине хранилища.
Ожидается, что в текущем году компания Apple может запустить собственную платформу потокового видео (чем-то похожую на Netflix), и поддержка AirPlay 2 в моделях смарт-телевизоров от ведущих производителей облегчит их пользователям просмотр оригинального потокового контента от Apple, избавив их от необходимости использовать Apple TV. По слухам, в компании Apple могут запустить службу уже в первой половине 2019 года.