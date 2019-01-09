1 января 2019 в Латвии вступил в силу закон, обязывающий латвийских провайдеров блокировать доступ к телевизионным трансляциями, нарушающим права интеллектуальной собственности. Первоначально блокировка будет осуществляться во внесудебном порядке по распоряжению Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) на шесть месяцев.

Процесс ограничения доступа будет похож на то, как это делается в других странах. НСЭСМИ сначала будет рассылать cease-and-desist уведомления сервисам, ретранслирующим телевизионный контент без разрешения. Им будут давать 15 дней, чтобы прекратить незаконную деятельность. В противном случае сайт будет помещен в национальный черный список, передаваемый местным интернет-провайдерам.



«Затраты государства на наделение НСЭСМИ новыми функциями оцениваются в 333 207 евро в 2019 году и по 280 365 — в 2020 и 2021. Львиную долю затрат составит заработная плата», — пишет издание Delfi. Остальное — на различные потребности, включая ПО для мониторинга.



Как пишет TorrentFreak: «Новость о том, что Латвия будет расправляться с «пиратскими» телевизионными трансляциями, появилась после того, как украинский производитель телевизионных приставок «Инфомир» заявил, что сделает все возможное для предотвращения нарушений». TorrentFreak признает, что приставки Infomir пользуются популярностью для доступа к премиальному контенту за счет «красивого интерфейса». Они используются в 150 странах мира.



Виктор Артющенко, коммерческий директор группы компаний «Инфомир»: «Мы блокируем доступ после получения жалобы от правообладателя. Согласно нашей политике, мы рассматриваем жалобы, которые соответствуют требованиям DMCA, так как это является наиболее универсальным и понятным инструментом для всех заинтересованных сторон. Блокировка происходит после оценки полученной жалобы на соответствие требованиям DMCA и в случае отсутствия в жалобе индикаторов, которые бы свидетельствовали о том, что жалоба является ошибочной или недостоверной. Технические детали работы системы блокировки мы раскрыть не можем, так как это может понизить возможность противодействия обходу блокировки. Мы применяем один стандарт по отношению к форме жалобы в разных странах. Если же между правообладателем и поставщиком IPTV-услуги возникнет спор по существу нарушения, в том числе из-за различного толкования местного законодательства, мы можем запросить решение суда для сохранения блокировки доступа в силе».

«Инфомир» является членом ОС «Инициатива Чистое небо».

По мнению Delfi: «Значительная часть антипиратских усилий государственных структур и антипиратское же законотворчество в Латвии пролоббированы обществом Par legālu saturu, в которое входят 14 компаний. Оно оказывает Госполиции, СГД и НСЭСМИ юридическую, экспертную и информационную поддержку. Благодаря этой поддержке в Латвии в последние два года государство реально борется с пиратским телевидением — проводятся рейды, заводятся уголовные дела, штрафуются и закрываются компании».

Напомним, Par legālu saturu, как и украинская инициатива «Чистое небо», осенью 2018 года подписала Варшавскую декларацию, которая объединит антипиратские организации и правообладателей в общих усилиях по борьбе с воровством контента, защищенного авторским правом.

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