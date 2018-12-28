Vodafone Украина объявил о старте продаж 4G Wi-Fi роутеров, значительную часть стоимости которых клиенты могут вернуть себе обратно на счёт.

Акционный 4G-роутер Huawei B315s-22 работает в телеком-сетях Vodafone Украина всех трех поколений и раздает 4G-интернет через Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц (версия протокола – 802.11b/g/n). Питание осуществляется от электросети. Высокоскоростной 4G и универсальность устройства позволяет ему стать хорошей альтернативой домашнему интернету, особенно в тех регионах, где трудно с его подключением.

Цена комплекта для пользователя, в который входит роутер Huawei B315s-22, стартовый пакет с тарифом Vodafone Device M и ваучер пополнения на 50 грн., составляет 2899 грн. При этом 400 грн. (кешбэк) клиент может вернуть себе на мобильный счет после покупки. Чтобы получить кешбэк, абоненту необходимо активировать номер из стартового пакета, пополнить его на 50 грн. и перейти в тариф Vodafone Device L. После чего ему будет начислен кешбек 400 грн. (в течение 48 часов).

Приобрести акционный роутер и воспользоваться акцией можно до 31 января 2019 года включительно. Акция действует в 50 магазинах Vodafone Retail в городах Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Одесса, Львов, Чернигов.

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