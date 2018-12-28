Связь 4G доступна в 3619 населенных пунктах, где проживает свыше 21 млн человек. До 14 января 2019 года мобильный интернет в сети 4G «Киевстар» – неограниченно.

Мобильный интернет нового поколения появился в городе Чугуев, Харьковской области, а также 12 близлежащих селах. С июля 2018 года, когда «Киевстар» приступил к предоставлению услуг 4G-связи на частотах 1800 МГц, высокоскоростной интернет стал доступен на территории, где проживает более 52% населения, – отмечают в пресс-службе оператора.

Сеть 4G «Киевстар» имеет ряд технических преимуществ, что позволяет оператору предоставлять качественную услугу мобильного интернета на высокой скорости. Так, у «Киевстар» наибольшее количество базовых станций, в том числе 4G оборудования, по сравнению с другими мобильными операторами. По данным УГЦР это 24,4 тыс базовых станций, из которых 4,380 тыс – в сети 4G. Кроме того, на аукционах по продаже радиочастот для новой мобильной технологии, «Киевстар» приобрел наибольшее количество радио полос. В результате – средняя скорость мобильного интернета в сети «Киевстар» самая высокая среди операторов мобильной связи Украины, что подтверждается исследованиями международной компании Ookla.

Благодаря связи 4G абоненты могут получать новые преимущества мобильного интернета. И, прежде всего, высокую скорость передачи данных. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ в высоком качестве изображения, в считанные секунды загружать мобильные приложения, мгновенно скачивать любимые аудио альбомы и телесериалы. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, как-то M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и др.

Для всех абонентов «Киевстар» до 14 января 2019 года действует акционное предложение, по которому в сети 4G мобильный интернет предоставляется неограниченно – без списания мегабайтов, и без дополнительных расходов.

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