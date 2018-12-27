Сегодня, 27 декабря, группа 1+1 media и один из крупнейших отечественных телекоммуникационных провайдеров – ВОЛЯ – заключили соглашение на трансляцию телеканалов из портфолио 1+1 media distribution в 2019 году. Подписание состоялось на условиях сотрудничества, взаимовыгодного для сторон, и в соответствии с ранее заявленной политикой продаж на следующий год, – говорится в информационном сообщении медиахолдинга.

С 1 января 2019 провайдер будет транслировать 22 телеканала, которые входят в дистрибуционное предложение группы, таким образом расширяя и дополняя собственные телевизионные пакеты во всех городах своего присутствия. Также в рамках расширения партнерства по дополнительному соглашению медиагруппа предоставит компании «ВОЛЯ» права на трансляцию 400 часов премиального видеоконтента производства 1+1 media на VOD-платформе провайдера.

«Наша основная цель – собрать не просто наибольшее среди украинских медиагрупп портфолио, а наиболее качественное по своему наполнению. Именно поэтому мы дистрибутируем исключительно те каналы, контент которых прошел проверку временем и миллионами довольных зрителей. Благодаря тщательно подобранным телеканалам 1+1 media distribution провайдеры закрывают не только потребности зрителей домашних хозяйств, но и других сегментов – например, сферы HoReCa. В ней особой популярностью пользуются музыкальные телеканалы MTV Live HD, MTV Europe, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, VH1 Classic, VH1 European, которые мы эксклюзивно дистрибутируем в Украине. Нам приятно, что компания «ВОЛЯ», с которой мы сотрудничаем уже не первый год, поддерживает нашу цель, достойно оценивает все наши телеканалы и четко понимает потребность зрителей в качественном контенте. Считаю, что такой подход позволит провайдеру охватить еще большую аудиторию, ведь мы сформировали портфолио, которое обеспечивает абонентов доступом к разножанровому контенту и охватывает все целевые аудитории и возрастные группы», – прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«Мы рады успешному завершению договоренностей с группой 1+1 media на следующий год. Наш многолетний опыт сотрудничества по построению стратегии рынка платного телевидения в 2019 году даст новый виток нашим отношениям. Растущий мировой тренд видео по запросу (VOD) активно развивается и на украинском рынке, и мы рады, что теперь можем предложить абонентам качественный контент группы 1+1 media в нашей библиотеке», – прокомментировала Виктория Цомая, директор по маркетингу ВОЛЯ.

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