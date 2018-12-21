Данная публикация является попыткой Натана Джона из издания ITProPortal рассмотреть некоторые плюсы и минусы каждой из технологий, дабы читатель понимал, чего следует ожидать, когда перед ним встанет вопрос выбора.

Начиная с незапамятных времён, человек, как самое разумное из всех живых существ, стремился обновлять и совершенствовать всё, что его окружало. Мы искали лучшей жизни, лучшей еды, возможности для более качественного общения и связи, более высоких скоростей и оптимизации всего до той степени, когда нам не придётся терять ни минуты сна. Стремительный технический прогресс подарил нам замечательные новые технологии, которые, безо всякого сомнения, улучшили нашу жизнь. Сегодня мы живём в эпоху сверхскоростного интернета и услуг, предоставляемых без сбоев, как дома, так и на работе. Мы не ищем компромиссов, когда речь идёт о выборе лучшего из того, что есть на рынке. Технологические компании и индустрия информационных технологий стараются изо всех сил предложить на рынке широкий выбор возможностей и оптимальных решений для всех и каждого.

Технология 5G – новая страница в этой истории, она обещает нам надёжность, безопасность и улучшение в разделении скоростей, которые мы никогда не могли себе даже представить. Сравнение её с вашим широкополосным соединением кажется сейчас нереальным, и, вероятно, так оно и есть, поскольку технологии 5G предстоит ещё пройти немалый путь в своём развитии до того момента, когда она будет готова к полноценному использованию. Однако уже сегодня мы можем предложить краткий обзор некоторых плюсов и минусов каждой из технологий, дабы, когда перед пользователями встанет вопрос выбора, они чётко знали, чего следует ожидать от каждой из них.

Простота подключения

Хорошее широкополосное подключение обещает высокие скорости; 4G LTE в свою очередь также великолепен и, надо быть честным, работает замечательно. Однако давайте остановимся на секунду и попробуем понять – что же всё это означает на самом деле. Вот есть бесчисленное множество кабелей, которые отходят от телефонного столба, стоящего на улице, и входят в ваш дом. А ещё есть распределительные коробки, к которым подключены эти кабеля. К ним подключено бесчисленное множество проводов и проводков, которые расходятся в разных направлениях. И для того, чтобы скрыть от глаз всё это безобразие, приходится сверлить отверстия и каналы в стенах и перекрытиях. Мы живём в эпоху подключенных устройств, поэтому это нормально, когда вы жалуетесь на проблемы со скоростью и сложностями в подключении, когда различные устройства работают одновременно. Технология 5G обещает нам более высокие скорости подключения при полном отсутствии всех проблем, порождаемых этими кабелями, которые, словно змеи, расползаются по дому. Ведь 5G – это беспроводная связь. Вы сможете, наконец, обрезать шнур – и ощутить кайф от свободного полёта!

Меньшие требования к площади

История показывает, что технологические решения от года к году становятся всё более мелкими и компактными. Если раньше у нас были суперкомпьютеры, занимавшие собой огромные машинные залы, то сегодня мы спокойно обходимся небольшими, помещающимися на ладони устройствами, которые способны выполнять ту же работу с большей эффективностью. И примерно то же самое нам принесёт 5G. Мы больше не будем зависеть от огромных вышек, расположенных на точном расстоянии друг от друга, призванных обеспечить наиболее качественное распространение сигнала широкополосной связи. 5G предусматривает использование технологии малых сот и более высоких частот для связи. Единственная проблема, связанная с этим, состоит в том, что радиоволны более высоких частот распространяются на относительно небольшие расстояния. Сравните бег и ходьбу. Оба вида активности помогают нам преодолевать расстояния, однако при ходьбе вы можете, в конечном итоге, преодолеть большее расстояние без полного истощения ресурсов. Потребуется установка небольших коробочек для генерирования различных частот, которые будут гарантировать правильную передачу сигнала. Это может породить проблемы в реальном времени, но провайдеры услуг 5G должны будут выработать методы их решения.

Размер таки имеет значение!

Возможно, это звучит странно, но это означает, что, используя технологию 5G, вы сможете решить проблемы связи, установив упомянутые выше соты на уже существующих объектах инфраструктуры. Это, к примеру, могут быть высокие фонари уличного освещения. Уменьшится количество мачт и вышек, что сделает городской пейзаж более эстетичным. Благодаря возможности установки этих небольших устройств, вы получите более высокие скорости и более гибкую связь – в силу сокращения расстояния между точками передачи. С другой стороны, широкополосная связь даёт лучший доступ к одному учреждению или зданию. У вас нет необходимости создавать отдельные точки на различных этажах. Один провод подключает всё здание. Технология 5G, как ожидается, должна улучшить качество вашей широкополосной беспроводной связи во всех отношениях. Скорость является самым желанным элементом, поэтому клиенты будут уходить от широкополосного интернета, если 5G сможет избавиться от всех этих проблем физического плана.

Лучшая мобильность/Отсутствие задержки

Разве мы не стремимся к жизни без задержек? Нет ничего лучшего, чем возможность указать на ту или иную вещь – и мгновенно получить необходимый результат. Это то, что нам должен будет обеспечить Интернет вещей. Один щелчок выключателя – и всё начинает двигаться – плавно и с оптимальной скоростью. Технология 5G обещает нам связь, которая никогда не зависает, как это порой случается с широкополосными сетями. Больше не будет никаких задержек, столь раздражающих геймеров и видео-маньяков. Информация будет не только доступной – она будет поступать непосредственно к вам. И вам более не придётся ждать мастера, который должен проверить кабель на предмет повреждения или обрыва. Вы получите непрерывную связь на скорости, которая просто взорвёт ваш мозг.

Высокие затраты: а стоит ли овчинка выделки?

Да, технология 5G, безо всякого сомнения, является замечательным изобретением, но всё в этом мире имеет подвох. Пока ещё ни один из провайдеров не озвучил стоимость данной услуги, поэтому нам пока неизвестно, чего следует ожидать в этом плане. Однако, исходя из того, что любая новая технология, появляющаяся на рынке, обычно стоит немного больше, чем её предшественница, мы можем предположить, что и в случае с 5G будет так же. Возможно, цена новой технологии нас действительно разочарует, впрочем, все мы очень любим новые, более быстрые устройства и гаджеты. А значит, по всей видимости, мы с радостью бросимся платить за возможность подключиться к сети 5G и испытать все её преимущества. Ведь мы любим получать всё лучшее, что есть в мире технологий.

В конечном итоге, наши мобильные устройства выиграют от появления 5G, поскольку процесс адаптации на рынке Android и смартфонов идёт чрезвычайно быстрыми темпами. Ваши телефоны начнут работать так, как вы себе и не представляли. Ещё один плюс технологии 5G заключается в том, что она является идеальным решением для эпохи искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, которая стремительно надвигается на нас. С усилением акцента на цифровой жизни и роли платформ, накладывающих цифровые оттиски на физическую реальность, единственным ответом на вызовы нового времени должна стать быстрая и надёжная связь. От заоблачных скоростей загрузки без каких-либо задержек и удалённого доступа, который вот-вот станет реальностью, мы ждём чудес. И мы их вскоре получим. Однако нам следует набраться терпения и подождать разработки некоторых дополнительных устройств, которые и дадут технологии 5G возможность одержать полную победу над широкополосными сетями.

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