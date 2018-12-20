Видео тренды 2019 года

13 декабря в Тель-Авиве прошла конференция Video Trends 2019. Предлагаем вашему вниманию выдержки из выступлений спикеров, озвучивших свои прогнозы развития технологий видео и рекламы в видео.

Ассаф Саги, коммерческий директор Israel Snap: «Аудитория Snapchat – это миллениалы, их интересует фитнес, игры, e-commerce… Наши пользователи являются целевой аудиторией для современных цифровых продуктов, однако, не для очень дорогих товаров. 40% из них используют технологии дополненной и виртуальной реальности, а половина из них делает это как минимум раз в неделю. В будущем дополненная и виртуальная реальность будут занимать важное место в секторе видеорекламы».

Моран Хамси, соучредитель компании Hearmeout, говорил о будущем аудио-платформ и аудио-рекламы. «Популярность аудио-платформ растёт, они становятся всё более многофункциональными. Только радио уже не достаточно для аудио-рекламы, рекламу необходимо интегрировать в платформы».

Амир Биктимиров, глава отдела международного развития в Yandex Music, рассказал о различных службах Yandex (Music, Navigation и т.д.) и интеграции рекламы в них. Он прогнозирует невероятно активное развитие технологий создания видео-рекламы и способов прослушивания аудио.

Хила Штирит Ниссим, вице-президент по вопросам коммуникаций и промо в Slidely, представила результаты исследования просмотров видео-рекламы на Facebook: «Интерес пользователей к рекламе, содержащей видео, в пять раз выше, чем интерес к рекламе без видео. Людей не раздражает видео реклама, которая действительно адресована им. Facebook — самая мощная рекламная платформа для малого бизнеса, особенно в праздничные дни. Будущее – за интерактивными сервисами, AR и VR».

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