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SpaceX Starlink

Компания SpaceX собирает сумму в 500 миллионов долларов при оценочной стоимости в 30,5 миллиарда долларов, говорится в публикации WSJ, авторы которой ссылаются на осведомлённые источники. В публикации говорится, что компания собирает данную сумму отчасти из необходимости финансирования амбициозного интернет-проекта Starlink.

Согласно ранее озвученному плану, в компании SpaceX намерены запустить в космос 11 000 спутников, которые позволят обеспечить жителям всей Земли доступ в Интернет. Однако, несмотря на то, что, как ранее сообщалось, компания SpaceX планировала уже к концу 2018 года вывести на орбиту 400 спутников, до сих пор ей удалось запустить лишь два опытных аппарата.

Если с финансированием всё пойдёт хорошо, то, по данным Dow Jones VentureSource, компания SpaceX сможет довести общую сумму до финансирования предприятия до 2.5 миллиарда долларов. В прошлом месяце компания SpaceX собрала 250 миллионов долларов благодаря выпуску высоколиквидных облигаций.

В публикации WSJ говорится, что в процессе данного этапа сбора средств компания SpaceX обратилась как к существующим инвесторам, так и к новому инвестору – компании Baillie Gifford & Co., являющейся крупным инвестором компании Tesla Илона Маска. Авторы статьи утверждают, что SpaceX согласовала с инвесторами условия, однако, деньги пока ещё не переведены.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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