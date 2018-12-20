Компания SpaceX собирает сумму в 500 миллионов долларов при оценочной стоимости в 30,5 миллиарда долларов, говорится в публикации WSJ, авторы которой ссылаются на осведомлённые источники. В публикации говорится, что компания собирает данную сумму отчасти из необходимости финансирования амбициозного интернет-проекта Starlink.

Согласно ранее озвученному плану, в компании SpaceX намерены запустить в космос 11 000 спутников, которые позволят обеспечить жителям всей Земли доступ в Интернет. Однако, несмотря на то, что, как ранее сообщалось, компания SpaceX планировала уже к концу 2018 года вывести на орбиту 400 спутников, до сих пор ей удалось запустить лишь два опытных аппарата.

Если с финансированием всё пойдёт хорошо, то, по данным Dow Jones VentureSource, компания SpaceX сможет довести общую сумму до финансирования предприятия до 2.5 миллиарда долларов. В прошлом месяце компания SpaceX собрала 250 миллионов долларов благодаря выпуску высоколиквидных облигаций.

В публикации WSJ говорится, что в процессе данного этапа сбора средств компания SpaceX обратилась как к существующим инвесторам, так и к новому инвестору – компании Baillie Gifford & Co., являющейся крупным инвестором компании Tesla Илона Маска. Авторы статьи утверждают, что SpaceX согласовала с инвесторами условия, однако, деньги пока ещё не переведены.

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