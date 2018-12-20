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В настоящее время программы DAB радио могут слушать 475 миллионов человек.

За последние 12 месяцев в истории технологии цифрового радиовещания DAB случилось несколько важных и знаковых событий. Радиопрограммы, передаваемые в стандарте DAB, сегодня доступны более чем 475 миллионам человек по всему миру, а число проданных в мире радиоприёмников, совместимых с этим стандартом, достигло отметки в 70 миллионов штук.

В Европе технология DAB+ прочно утвердилась в качестве ключевой платформы для развития радио в будущем. В прошлом году Норвегия завершила переход с аналоговых стандартов радиовещания на DAB+, Швейцария планирует запустить подобный процесс в 2020 году, а в Великобритании правительство изучает прогресс в развитии цифрового радио, увязывая принятие решения касательно дальнейших шагов с переходом доли цифры в общем объёме радиослушания за отметку в 50%.

Переход

После завершения аналогово-цифрового перехода в Норвегии мы наблюдаем некоторую стабилизацию аудитории, и чётко видно, что слушателям нравятся новые станции. Старые радиостанции были для слушателей скорее привычными, чем любимыми, а сегодня треть всего слушания радио приходится на новые станции. В Германии в последнее время проводится активная маркетинговая кампания, призванная простимулировать интерес слушателей к цифровым станциям и повысить осведомлённость о них. В Италии руководство общественного вещателя RAI утвердило программу расширения покрытия сетей DAB+, которые должны охватить большую часть итальянских автомагистралей, а в Бельгии планируют до конца 2018 года сделать цифровое вещание доступным 99% жителей страны.

В ЕС недавно был утверждён новый Европейский кодекс электронной связи, который, в частности, требует, чтобы все новые автомобильные радиоприёмники, продаваемые и устанавливаемые в странах Евросоюза, могли принимать программы наземного цифрового радиовещания. В Италии и Франции уже также приняты аналогичные нормы законодательства. В частности, итальянский закон вступает в силу в 2020 году.

Во Франции цифровое радиовещание в стандарте DAB+ недавно было запущено в Страсбурге и Лионе, и это означает, что цифровые программы сегодня доступны 20% населения страны. Преодоление данного порога запускает действие закона, требующее от французских производителей электроники включать чип DAB+ – они должны это сделать в течении ближайших 18 месяцев.

Примечательно, что желание участвовать в тендерах частот, объявленных местным регулятором CSA в начале года, высказали все крупнейшие частные радигоруппы Франции. Ожидается, что более мелкие вещатели также вскоре начнут подавать заявки.

Всё это дало Франции возможность присоединиться к европейской семье DAB-наций – в неё уже входят такие страны, как Германия, Италия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Словения, Сербия и Великобритания.

Другие страны также подтягиваются к этому процессу – Австрия, Хорватия, Чехия, Греция, Польша, Словакия, Словения и Украина делают первые шаги по направлению к DAB. В Австрии радиовещание в стандарте DAB+ планируют запустить на национальном уровне в 2019 году. В Хорватии готовятся к тестовому вещанию в стандарте DAB+. В Греции выделены частоты для запуска национальных мультиплексов DAB+, а также в январе 2018 года был принят специальный закон о лицензировании DAB+. В Украине была выделена частота для организации тестового вещания в стандарте DAB+ в городе Киеве. На протяжении года было проведено три конкурса, в результате которых был сформирован мультиплекс, объединяющий 14 радиостанций. 13 из них уже начали вещание, ещё одна планирует начать работу в ближайшее время.

В этом году в консорциуме WorldDAB объявили о создании первого единого логотипа и набора инструментов для брендирования и продвижения стандарта DAB+ по всему миру. Ведущие производители электроники уже начали использовать этот новый международный логотип DAB+. Основные производители бытовой электроники, продаваемой в странах Европы, уже размещают данный логотип на упаковках своих товаров, стремясь получить максимальную выгоду от роста интереса к стандарту в регионе и за его пределами. Логотип могут свободно использовать все представители индустрии – его можно бесплатно скачать с сайта WorldDAB.

Развивающиеся рынки

В Словении было выдано 13 лицензий для вещания в первой в стране сети DAB+. Местный регулятор – Совет по телерадиовещанию – предложил всем основным радиостанциям страны перейти на цифру – данный процесс планируется начать 22 февраля 2022 года.

За пределами Европы мы также наблюдаем интерес к стандарту – в частности, обнадёживающие новости приходят из Южно-Африканской Республики. Заместитель министра связи ЮАР Пинки Кикана подчеркнула важность и преимущества внедрения цифрового радио, назвав DAB+ технологией, «способной изменить всё».

Соседние страны внимательно наблюдают за процессом внедрения цифрового радио в ЮАР, а значит, этот процесс окажет влияние на весь континент. В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидером по внедрению стандарта DAB+ остаётся Австралия, где, согласно последним исследованиям компании GfK, аудитория цифрового радио выросла на 168 000 слушателей – достигнув отметки в 3.6 миллиона человек в пяти крупнейших городах страны.

Общее количество радиоприёмников, способных принимать программы в стандарте DAB+, достигло в Австралии отметки в 4.4 миллиона, и в это число входит более 800 000 автомобильных приёмников, а также переносные и стационарные домашние устройства, купленные в розничной сети. В ближайшее время запустить тестовое вещание в стандарте DAB+ планирует и Таиланд – а это значит, что вскоре мы станем свидетелями повышенного интереса к технологии по всему региону. Консорциум WorldDAB провёл при поддержке Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза серию семинаров, посвящённых вопросам внедрения вещания в стандарте DAB+ – последний такой семинар посетили делегаты из 17 стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В 2019 году пройдут очередные подобные семинары.

Кувейт в феврале 2018 года запустил цифровую сеть в стандарте DAB+ – сегодня по всей стране доступно 16 цифровых программ. А в Объединённых Арабских Эмиратах Регуляторный орган по вопросам телекоммуникаций работает над внедрением DAB+. Все эти процессы направлены на то, чтобы сохранить значимость радио перед лицом растущей конкуренции. В регионах, где FM-диапазон забит под завязку, DAB+ помогает решить данную проблему, предложив пользователям новый функции и множество дополнительных программ.

В развитых странах мы видим множество свидетельств, подтверждающих интерес слушателей к новым программам. В Великобритании 19 миллионов человек еженедельно слушают программы радиостанций, которые отсутствуют в аналоговом эфире.

Это помогло вывести британское радио на новый уровень успеха – и за последние четыре года доходы от рекламы выросли на 27%. Всё это стало возможным благодаря использованию платформы, которая является независимой и не опирается на сторонние структуры. Радио продолжает укреплять свои позиции по всему миру, и мы с нетерпением ожидаем присоединения к большой семье DAB+ всё новых и новых слушателей и вещателей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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