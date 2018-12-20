Интернет-суд города Ханчжоу объявил о намерениях использовать систему судебного блокчейна, которая будет собирать свидетельства спорных случаев авторского права, что должно помочь в борьбе с онлайн-плагиатом.

Китайское информационное агентство Синьхуа отмечает, что в силу роста количества пользователей интернета – сегодня их число в стране достигло отметки в 800 миллионов человек – и развития онлайн-бизнеса увеличилось и количество споров, связанных с интернетом.

«Благодаря технологии блокчейн, писатели смогут извлекать весь процесс работы, имеющийся в сети, и передавать в суд в качестве свидетельства», – пишет агентство Синьхуа.

Благодаря созданному на основе блокчейна инструменту обеспечения безопасности Интернет-суд в Ханчжоу сможет предлагать писателям своего рода «одеяло безопасности» для защиты публикуемого в сети контента.

«Писатели, размещающие свой контент в сети, могут легко пострадать от пиратства, а их законные права достаточно сложно защитить в силу трудностей, возникающих при сборе свидетельств. Однако, Интернет-суд, созданный в восточно-китайском городе Ханчжоу, может предложить решение», – говорится в сообщении агентства.

Блокчейн представляет собой инструмент для безопасного хранения свидетельств, невмешательство в работу которого гарантируется децентрализованной технологией открытой дистрибуции учётных книг.

Судья Интернет-суда в Ханчжоу Ван Цзянцяо заявил, что благодаря использованию блокчейнового инструмента «все цифровые оттиски можно хранить в системе судебного блокчейна – это и авторство, и время создания, и сам контент, и свидетельства о нарушениях прав. И всё это будет считаться законным доказательством».

«До появления этого инструмента авторы делали скриншоты и скачивали контент в качестве доказательств, и было достаточно сложно получить правовое подтверждение всего этого, поскольку этот процесс не выглядел безупречно правдоподобным», – добавляет Цзянцяо.

Ханчжоу – это город, в котором проживает множество, если не большинство китайских писателей, размещающих контент в сети. В целом в Китае есть три Интернет-суда – в Ханчжоу, Пекине и Гуанчжоу, которые разбирают споры, связанные с авторским правом.

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