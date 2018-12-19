OTT vs Кинотеатры: пока равенство, но в 2019 году глобальные доходы OTT сектора превысят кассовые сборы кинотеатров

В 2019 году общие доходы, полученные подписными OTT-платформами по всему миру, по прогнозам достигнут отметки в 46 миллиардов долларов, превысив общие кассовые сборы кинотеатров, которые прогнозируются на уровне немногим меньше 40 миллиардов долларов.

Падение популярности кинотеатров в странах Северной Америки и Западной Европы на уровне роста популярности SVoD во всех регионах станут основными движущими силами данной тенденции. В США доходы, получаемые OTT-платформами от продажи подписки на свои услуги, превысили кассовые сборы кинотеатров уже в 2017 году, Великобритания скорее всего последует данному примеру по итогам 2018, а в Китае это должно случится в 2019 году. Что на это могут ответить кинотеатры? Недавно подготовленный аналитический отчёт Ampere даёт некоторые мысли по этому поводу.

Билеты в кино настолько дорогие?

Потребительский отдел агентства Ampere Analysis даёт насколько возможных ответов. Анализ, проведённый на 15 рынках в третьем квартале 2018 года, показал, что чем выше цена билета в кино – тем ниже посещаемость.

Наиболее дешёвыми оказались билеты в кино в Мексике, где были выявлены наиболее активные киноманы – в среднем по 3.3 посещения при цене билета в 2,5 доллара.

Средняя цена билетов была отмечена во Франции, где респонденты посещали кинотеатр в среднем 1,5 раза в год, при стоимости одного билета ниже 8 долларов.

В странах Скандинавии кинотеатры, пожалуй, самые дорогие в мире – более 13 долларов за билет. Соответственно, и посещаемость там невысокая – менее одного раза в год.

На 9 из 15 рынков, охваченных исследованием Потребительского отдела (Австралия, Великобритания, Германия, Нидерланды, США, Турция, Франция, Швеция и Япония) средняя стоимость билета в кинотеатр оказалась выше месячной стоимость подписки на услуги SVoD платформы. В то же время в Мексике – стране с достаточно высокой посещаемостью кинотеатров – средняя стоимость месячной подписки на услуги SVoD платформы оказалась почти вдвое выше средней стоимости билета в кинотеатр. Самая низкая посещаемость кинотеатров была отмечена в Японии (где стоимость билета почти вдвое выше средней стоимости подписки на услуги SVoD платформы) и в Германии (где она примерно на 50% выше).

SVoD не убил кинотеатры

Во всех странах, охваченных исследованием, подписчики SVoD платформ являются более активными посетителями кинотеатров, чем их сограждане, не являющиеся подписчиками таких платформ, а в девяти из пятнадцати стран, попавших в поле зрения Потребительского отдела Ampere (Бразилия, Великобритания, Испания, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Швеция и Япония) подписчики SVoD платформ ходят в кино как минимум вдвое чаще. В Японии подписчики SVoD платформ посещают кинотеатры втрое чаще всех остальных, и это притом, что стоимость месячной подписки на услуги SVoD платформы здесь равна половине цены билета в кинотеатр.

Проведенный нами анализ поведения потребителей, охвативший 15 стран, показывает, что, несмотря на разницу в стоимости билетов в кино между странами, некоторые потребители проявляют повышенный интерес к просмотру кино – как на большом экране, так и на малом, – говорит старший аналитик Ampere Analysis Тоби Холлеран. – Ключевым моментом, который следует уяснить владельцам кинотеатров, является то, что хотя подписчики SVoD в целом являются более активными посетителями кинотеатров, эта тенденция не всегда работает. Поэтому необходимо делать упор на заманчивости идеи смотреть фильм на большом экране вместе с друзьями, а также ставить более-менее реалистичные цены на билеты.

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