IHS: покупка телевизора с большой диагональю становится трендом

Несмотря на то, что объёмы продаж телевизоров в третьем квартале 2018 года практически не выросли в сравнении с предыдущим годом, средний размер диагонали экрана продаваемых моделей увеличился больше, чем за любой другой квартал минувшего года, – говорится в материалах исследования, проведенного IHS Markit.

Эксперты аналитической фирмы обнаружили, что, несмотря на то, что в первой половине года в преддверии Чемпионата мира по футболу продажи телевизоров выросли на 7%, в третьем квартале в странах Западной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки был отмечен значительный спад продаж телевизоров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ещё одной тенденцией, которая очень ярко стала проявляться с приближением сезона предрождественских покупок, стало последовательное увеличение доли телевизоров с большой диагональю в общих объёмах продаж 4K совместимых моделей. В целом же доля 4K телевизоров в общих объёмах продаж выросла до 44%, а доходы от их продаж – до 70% от общего объёма доходов. Объёмы поставок телевизоров с диагональю экрана от 60 дюймов и выше выросли в третьем квартале на 40% в сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года. При этом в странах Северной Америки и в ряде развивающихся стран был отмечен ещё более высокий рост продаж телевизоров с большой диагональю, вызванный снижением цен на модели с диагональю 65 и 75 дюймов. Темпы роста в третьем квартале на 10% превысили рост за предыдущие кварталы.

Цена 4K совместимого телевизора с ЖК-дисплеем с диагональю 65 дюймов снизилась в странах Северной Америки в третьем квартале в среднем до отметки в 1 110 долларов (при 1 256 долларах в предыдущем квартале). В Китае цена на модели с диагональю 65 дюймов упала ещё ниже – до отметки в 928 долларов (ниже 1 000 долларов в этой стране цена упала ещё во втором квартале). По мнению экспертов из IHS Markit, это связано с растущей конкуренцией на китайском рынке, на фоне которой Xiaomi и ряд других брендов активно снижают цены. В других уголках мира цены на 4K совместимые телевизоры с диагональю 65 дюймов были существенно выше по причине меньшей конкуренции и меньшего целевого рынка.

«Ежегодно в сезон праздничных покупок бренды и розничные сети активно рекламируют модели телевизоров с большими экранами, стремясь увеличить общие доходы от продаж, а также стимулируя принятие потребителями новых трендов качества – таких, как разрешение 4K или смарт-функции, – говорит исполнительный директор IHS Markit по вопросам исследований и аналитики Пол Ганьон. – В этом году повышенный интерес к моделям 4K телевизорам с диагональю 65 дюймов подогревался множеством ключевых рекламных акций, что параллельно снизило внимание потребителей к моделям с диагональю менее 50 дюймов».

В рамках исследования, проведенном IHS Markit TV, также были изучены зарождающиеся технологии. В частности, было отмечено, что объёмы продаж 8K совместимых моделей по-прежнему остаются невысокими. В настоящее время лишь один бренд поставляет ограниченное количество таких телевизоров на полки магазинов Китая и Японии. Впрочем, в IHS Markit прогнозируют, что к концу 2018 года поставлять 8K совместимые модели начнут и другие бренды.

Продажи OLED-телевизоров в третьем квартале немного снизились в сравнении с показателями второго квартала, а фокус интереса в сезон праздничных продаж сместился в сторону ЖК-моделей. Продажи телевизоров с ЖК-дисплеями и дисплеями, созданными по технологии «квантовая точка», выросли в третьем квартале до 663 000 единиц, а средние размеры диагонали превысили 60 дюймов. Средний размер диагонали продаваемых OLED телевизоров впервые превысил 59 дюймов, а доля моделей с диагональю 65 дюймов выросла до новой рекордной отметки в более чем 38%.

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