Данные отчёта LiveU: на долю HEVC-видео приходится 25% трафика компании

Информация, опубликованная на страницах ежегодного отчёта «State of Live», подготовленного компанией LiveU, работающей в секторе технологий передачи видео, подтверждает рост принятия протокола HEVC в качестве отраслевого стандарта. 25% всего трафика, сгенерированного LiveU устройствами, передавалась с использованием компрессии HEVC. Данные цифры отображают растущий спрос на видео профессионального качества, и эта тенденция была наиболее очевидной во время проходившего летом текущего года в России Чемпионата мира по футболу.

Общие объёмы прямых трансляций значительно выросли за минувший год, по итогам которого было передано более 2.2 миллиона часов живого видеоконтента, что на 55% выше показателей 2017 года. Информация, собираемая уже второй год подряд, основана на анализе данных, получаемых от абонентской базы компании LiveU – а это более 3 000 пользователей.

Растёт проникновение HD-разрешения, по мере того, как пользователи отказываются от SD. Что касается разрешения UHD/4K, то оно, в первую очередь, проникает в сферу спортивного контента – и особенно это заметно в таких странах, как США, Япония и государства Западной Европы.

Если говорить о географии, то сотовая технология LiveU используется в двух третях мира, абоненты компании проживают в 132 странах.

«Технология HEVC, безо всякого сомнения, изменила мир в текущем году, позволив снимать динамичный спортивный контент в самых сложных условиях, а также постоянно освещать мировые новости, – отмечает генеральный директор и один из основателей компании LiveU Самуэль Вассерман. – Заглядывая в следующий, 2019 год, мы прогнозируем, что объёмы живого спортивного контента будут и далее расти по многим сегментам, поскольку HEVC обеспечивает качество и надёжность использования спутниковых и прочих традиционных методов передачи при меньших затратах. Услуги, основанные на дистрибуции контента через IP, также играют ключевую роль в индустрии, заменяя собой традиционные услуги спутниковой и волоконной связи, и эта тенденция, скорее всего, сохранится и в следующем году».

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