Телеком-оператор подключил к 4G-связи новые населенные пункты в Луганской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Интернет нового поколения появился в городах Волочиск, Северодонецк, Надвирна, Новояворовск, Золотоноша, Тячев, Иршава, Чонгар, Трускавец, Коростышев. Так, общее количество населенных пунктов, где доступна связь 4G от «Киевстар», выросло до 3606. Это территория, где проживает около 21 млн жителей Украины.

Благодаря связи 4G-абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн телевидение в высоком разрешении, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G-сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д

«Киевстар» предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Для всех абонентов «Киевстар» до 14 января 2019 года действует акционное предложение, по которому в сети 4G-трафик передачи данных предоставляется неограниченно – без списания мегабайтов.

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