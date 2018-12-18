Французский медиа-регулятор CSA выдал компании TDF разрешение на запуск третьего пилотного телеканала, вещающего в стандарте сверхвысокой чёткости (UHD/4K), который будет работать в городах Иль-де-Франс, Нант и Тулуза.

83-ий канал дополнит 81-ый и 82-ой каналы, работающие с 2014 года, и будет транслироваться через DTT-платформу на 26, 35 и 29-ом частотных каналах соответственно.

Реализация данного нового проекта свидетельствует о том, что процесс миграции индустрии в сторону UHD идёт полным ходом. Этот проект является центральным звеном программы модернизации DTT, о которой ранее было объявлено регулятором CSA и который был поддержан компанией TDF. План должен быть реализован до 2024 года, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

На протяжении пяти последних лет компания TDF проводила тесты, используя оборудование, установленное на Эйфелевой башне. 81-ый, 82-ой, а теперь и 83-ий каналы являются пилотными телеканалами, вещающими в UHD качестве. В мае 2018 года этот эксперимент был расширен на Иль-де-Франс, а также на Нант и Тулузу. Несколько экспериментов, охватывающих несколько городов, были проведены с использованием DTT платформ и рассчитаны на зрителей, обладающих UHD и DVB-T2/HEVC совместимыми телевизорами.

Заручившись поддержкой партнёров из числа производителей аудио- и видеотехники, телевизионщиков и прочих организаций – таких, в частности, как Французская федерация тенниса, компания TDF начала вещание с использованием новейших технологий, среди которых – WCG (расширенная цветовая гамма) и HDR (широкий динамический диапазон, для улучшения контрастности). А в скором будущем к ним также прибавится HFR (высокая частота кадров), что поможет улучшить передачу движения объектов.

Параллельно зрители обновляют парк приёмных устройств. В CSA отмечают, что миграция индустрии в сторону UHD движется ускоренными темпами.

В 2017 году доля UHD совместимых моделей в общем объёме продаж телевизоров во Франции составила 31%. Парк телевизоров, который был существенно обновлён в период с 2011 по 2016 год в процессе перехода от аналогового вещания к цифровому, а также к разрешению HD, готов к очередному этапу обновления.

В рамках проводимого экспериментального UHD вещания партнёр телекомпании TDF – компания Ateme – занимается вопросами компрессии изображения. Экономия полосы, полученная в результате внедрения улучшенной версии стандарта компрессии HEVC, позволила рассмотреть вопрос о запуске третьего UHD канала (конкретная экономия заключается в сокращении пропускной способности канала для передачи UHD мультиплекса с 40 до 33 Мбит/сек и трансляции каналов с переменным битрейтом).

UHD контент, необходимый для проведения данного эксперимента, был предоставлен компаниями The Explorer, INA и St Thomas Production, которые сняли его в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Затем данный контент был оптимизирован и преобразован в формат HDR10 с использованием технологии, разработанной Институтом технических исследований b<>com, что должно демонстрировать зрелость данного формата.

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