China Mobile и Huawei провели передачу 4K-видео через 5G

Компании China Mobile и Huawei сообщают о первом успешно реализованном проекте сети 5G, в рамках которого была проведена глобальная масштабная прямая трансляция с церемонии Migu Music Awards, прошедшей в Шанхае.

Благодаря сотрудничеству двух компаний с компанией Migu стало возможным проведение прямой трансляции церемонии с использованием слайса сети 5G, организованной дочерним предприятием China Mobile – Shanghai Mobile и Huawei.

Во время проведения церемонии, 4K совместимые видеокамеры, установленные на красной дорожке, главной сцене и в других локациях, передавали UHD-картинку в прямом эфире в облачный дата-центр видеоконференции Migu для нужд продакшн и дистрибуции через слайс сети 5G.

Слайс сети также использовался для проведения первой в мире практической прямой видеотрансляции через сеть 5G.

Компания Huawei предложила организаторам прямой трансляции возможность использования технологии E2E для нарезки сети 5G, которая даёт возможность разделять сеть на множество виртуальных сегментов с логически изолированными терминалами, RAN и базовыми сетями.

«Использование сети 5G в различных виртуальных индустриях сулит большие перемены, – говорится в заявлении представителя компании Shanghai Mobile. – В компании China Mobile надеются внедрить концепцию «нарезка как услуга» для удовлетворения потребностей различных индустрий, а также для обеспечения конвергенции и инновационного процесса в индустриальных приложениях и сетях 5G».

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