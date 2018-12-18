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China Mobile и Huawei провели передачу 4K-видео через 5G

Борис Скуратовский
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4KTV
Компании China Mobile и Huawei сообщают о первом успешно реализованном проекте сети 5G, в рамках которого была проведена глобальная масштабная прямая трансляция с церемонии Migu Music Awards, прошедшей в Шанхае.

Благодаря сотрудничеству двух компаний с компанией Migu стало возможным проведение прямой трансляции церемонии с использованием слайса сети 5G, организованной дочерним предприятием China Mobile – Shanghai Mobile и Huawei.

Во время проведения церемонии, 4K совместимые видеокамеры, установленные на красной дорожке, главной сцене и в других локациях, передавали UHD-картинку в прямом эфире в облачный дата-центр видеоконференции Migu для нужд продакшн и дистрибуции через слайс сети 5G.

Слайс сети также использовался для проведения первой в мире практической прямой видеотрансляции через сеть 5G.

Компания Huawei предложила организаторам прямой трансляции возможность использования технологии E2E для нарезки сети 5G, которая даёт возможность разделять сеть на множество виртуальных сегментов с логически изолированными терминалами, RAN и базовыми сетями.

«Использование сети 5G в различных виртуальных индустриях сулит большие перемены, – говорится в заявлении представителя компании Shanghai Mobile. – В компании China Mobile надеются внедрить концепцию «нарезка как услуга» для удовлетворения потребностей различных индустрий, а также для обеспечения конвергенции и инновационного процесса в индустриальных приложениях и сетях 5G».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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