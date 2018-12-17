Подводя итоги уходящего года и предлагая спектр взглядов на будущие события, Huawei FBB Forum 2018 подтвердил ряд известных истин. Невозможно развиваться, не получая достаточно денег за свои услуги. Невозможно получать достаточно денег на крайне фрагментированном, слабом рынке. Вызовы настоящего требуют консолидации рынка и концентрации усилий.

27 ноября в Киеве состоялся Huawei FBB Forum 2018, одно из ключевых событий телеком-рынка. Нельзя не отметить весьма достойный уровень мероприятия. Начав свою деятельность в Украине двадцать лет назад, в 1998 году, компания Huawei проделала впечатляющий путь от маргинального игрока до лидера рынка. Программа мероприятия, организация, содержание докладов и сами докладчики — всё было к месту, качественно, и, как бы это сказать, гладко, без шероховатостей. Вот эта гладкость, совершенство в деталях являются лучшим свидетельством высокого уровня.

В ходе форума было сделано несколько докладов, на которых хотелось бы остановиться отдельно. Они отражают повестку дня, которую считают нужным продвигать организаторы мероприятия. Повестка эта, по большому счёту, давно и хорошо известна. Интересны факты, которые предложены в её обоснование. Давайте посмотрим на предложенные нам картинки. Полная версия презентаций и видео с записью докладов доступны по ссылкам.

«Концентрация, концентрация и ещё раз концентрация»

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является популярной метрикой, которая характеризует степень фрагментации/концентрации товарного рынка. Берём долю каждого из игроков, выраженную как число процентных пунктов (т.е. 45 для доли 45%), возводим в квадрат и складываем. В случае единственного игрока с долей 100 мы получим 10000 и это максимально возможное значение индекса. Если рынок делят поровну две компании, HHI=2500+2500=5000 Если же у одного игрока 90%, а у второго 10%, тогда HHI=8100+100=8200 Таким образом индекс тем больше, чем выше концентрация рынка.

Не так давно автор обсуждал Великую Тайну отечественного рынка Интернет-доступа — отсутствие заметного экономического эффекта в процессе укрупнения бизнеса. Вопреки тому, что пишут священные книги развитого капитализма, количественный рост компаний на этом рынке не обеспечивает достаточные качественные изменения. Не возникает то, что принято обозначать эффектом масштаба, соответственно, не растёт (либо растёт недостаточно) конкурентоспособность бизнеса. В результате мелкие игроки ничуть не уступают в эффективности крупным, их собственники не имеют достаточной мотивации продавать бизнес и всё это шапито грозит продолжаться ещё лет десять или двадцать.

В ходе обсуждения истоков этой волнующей тайны затрагивался вопрос о фактическом состоянии конкуренции на рынке Интернет-доступа разных стран. В частности, насколько верным является утверждение, что ни в одной стране Центральной и Восточной Европы нет подобной ситуации. Среди прочего приводился пример Венгрии и Польши, где, якобы, тоже имеет место значительная фрагментация рынка. Судя по приведённым данным, «их» значительная фрагментация весьма уступает нашей. Украинское значение HHI=500 это абсолютный рекорд, такой же, как и уровень ARPU в два-три Евро.

Судя по представленным данным, рыночек понемногу укрупняется. Если не вмешаются высшие силы, к 2025 году HHI приблизится к восточноевропейским показателям. Или не приблизится. Данные о региональной фрагментации украинских ISP наводят на мысли о каких-то могучих факторах, которые не дают им полноценно развиваться в общенациональном масштабе. То ли административный ресурс, то ли mentovskaya krysha, то ли ещё какие-то национальные особенности — эта область ждёт пытливых естествоиспытателей.

Пока же исследователи из Huawei поделились данными о перетоке клиентов между различными (с точки зрения полосы пропускания) предложениями. По их мнению, полученные данные свидетельствуют бесполезность бесконечных промоакций и, шире, стратегии ценовой конкуренции. Получив очередное акционное предложение о временной скидке на тариф с бо́льшими скоростями, абоненты не остаются на этих тарифах по окончании акции, но возвращаются к предложениям с аналогичными ценами.

Как бы неожиданные последствия давно известных особенностей национального Интернет-доступа наглядно отражены в ещё одном докладе.

Лидерское восьмое место

Неожиданности поджидают буквально с первых слайдов. В подготовленном МСЭ рейтинге развития ИКТ-сектора (IYU’s ICT development index) за 2017 год первенство среди стран СНГ занимает «совковая» Беларусь. Мегапрогрессивная Украина находится всего лишь на восьмом месте. Налицо идеологическая диверсия под прикрытием уважаемой международной организации. Это плохая новость.

Хорошая новость заключается в том, что с августа 2018 года скандальная ситуация урегулирована и больше не повторится. Для этого оказалось достаточно перенести Украину из раздела «СНГ» в раздел «Европа», видимо под предлогом евроассоциации. Когда автор учился в школе, такие финты квалифицировались как манипуляция или даже мошенничество. Сейчас для них есть красивое слово «лайфхак».

Обращают на себя внимание результаты сравнительного анализа данных о развитии ИКТ в разных регионах мира. Весьма неожиданно страны СНГ мало того, что находятся на втором месте после Евросоюза, то есть занимают весьма высокое место в глобальном зачёте, так ещё и демонстрируют наименьший разброс этого показателя.

По мнению докладчика всё дело в «советском наследии, кто-то лучше его развивает, кто-то хуже». Видимо, речь идёт о унаследованных от советской эпохи индустриальных активах, таких как сети фиксированной (телефонной) связи, кабельная канализация, образовательная инфраструктура, кадры и многое другие. График наглядно демонстрирует разницу между колониализмом советским и, например, французскими или британским.

И снова о национальных особенностях

Созерцание этих картинок натолкнуло автора на некоторые мысли. В Украине принято гордиться успехами отечественного рынка Интернет-доступа. Соотношение «цена/потребительские характеристики» у нас такое, что у приезжих падает челюсть. Ещё совсем недавно за 2 доллара украинец мог получить (зачастую всё ещё получает) предложение, за которое надменным европейцам из стран побогаче вроде Германии придётся отлистать 50-70 Евро и более.

Традиционно сие чудо принято рассматривать как следствие минимального участия вмешательства государства, как блестящее подтверждение мощи рыночных отношений, наглядное подтверждение всесилия Невидимой Руки. Приведённые сведения вынуждают предположить, в этой модели не хватает некоторых важных деталей.

Можно предположить, что одним из факторов данного чуда стало то, что можно описать как декапитализацию индустриальных активов, унаследованных от советского периода. Едва ли стоит задаваться риторическим вопросом смогли бы участники рынка Интернет-доступа самостоятельно построить нечто, подобное кабельной канализации Укртелекома. Да и зачем если есть возможность невозбранно протягивать столь любимые украинскими провайдерами «воздушки»? Массовое нарушение градостроительных норм, которые оберегают городские ландшафты вроде бы европейского государства от уподобления странам Третьего мира, гарантирует впечатляющий экономический результат.

В конце девяностых во многих областных дирекциях Укртелекома имела место типовая коррупционная схема. Интернет-каналы, которые стоили по тем временам многие тысячи долларов, отдавались в аренду частным конторам буквально за копейки, за доллар или два. Полученное «на шару» перепродавалось с очень большим дисконтом. Такая схема обеспечивала более чем заметный рыночный эффект. Провайдеры минимизировали свои инвестиции в маркетинг и развитие продукта, абоненты минимизировали свои расходы. Рынок рос как на дрожжах. Сплошной win-win! А потом что-то пошло не так…

Созданные в предыдущие эпохи и полученные за бесценок материальные и нематериальные активы обладают ценностью, которую можно и нужно капитализировать, используя как ресурс для долгосрочного развития. Альтернативной стратегией является их ударная декапитализация, банальное проедание, которое обеспечивает участникам процесса комфорт и полную иллюзию своего интеллектуального превосходства, но только в краткосрочной перспективе.

Модель сверхнизких цен дала возможность плотно охватить урбанизированные территории Украины. Обратной стороной несомненных успехов стала неспособность провайдеров освоить остальную территорию самой большой страны на европейском континенте. Для этого просто нет инвестиционных ресурсов. Сложившийся на рынке уровень цен и его феноменальная фрагментация не оставляют шансов на преодоление цифрового разрыва с помощью сетей фиксированной связи. Вряд ли случайно HHI Беларуси на порядок превосходит украинский, 5900 против 500.

«Мобильные» против «фиксированных»

Осознав свою несостоятельность в деле преодоления «цифрового разрыва», украинские провайдеры фиксированных сетей, с одной стороны, принялись просить у государства денег для решения этой задачи. С другой — «катить бочку» на операторов сетей мобильной связи, которые-де обещают селянам неправильный интернет. Не секрет, что если дать «большой тройке» частоты в диапазонах 700-900 МГц, она в состоянии оперативно покрыть неохваченные Интернетом территории полнофункциональными 3/4G-сетями. В этих сетях будут доступны ничтожные по меркам фиксированных сетей 2-4-10 ГБ в месяц, однако в отсутствие альтернативы селяне купят их и будут счастливы. Их спрос будет удовлетворён, а стоимость привлечения абонентов для новых игроков вырастет в разы.

На Форуме в очередной раз были озвучены предложения Укртелеком в части развития сетей доступа в сельской местности. Они мало чем отличались от тех, что были озвучены и раскритикованы летом этого года. Как и тогда, под видом решения приоритетной задачи компания пытается «продать» государству всего лишь некоторое сокращение «цифрового разрыва». Вместо создания сетей доступа, охватывающих все домохозяйства — создание пунктов коллективного доступа в школах и учреждениях. Собственно говоря, компания хочет с помощью государства построить инфраструктуру для развития массового рынка, которую, видимо, предполагает использовать, привлекая для работы с конечным потребителем компании поменьше.

Единственным значимым отличием стало некоторое уменьшение аппетитов Укртелеком. Если летом речь шла про 3,2 млрд. грн, то сейчас компания готова ограничиться 2,3 млрд. грн.

Поскольку тематика Huawei FBB Forum ограничена бизнесом на основе фиксированных сетей, выступления докладчиков не затрагивали тектонических процессов, которые происходят на рынке беспроводного доступа. В этом году едва ли не каждый тематический доклад Huawei содержит тезис о том, что беспроводные технологии уже могут использоваться для построения сетей доступа для домохозяйств. Попросту говоря — конкурировать с фиксированными сетями. Китайцы агрессивно продвигают семейство решений, обозначаемых аббревиатурами FWA (Fixed Wireless Access) и WTTx (wireless to the x). Приводятся кейсы из разных стран, озвучиваются экономические показатели, приводятся технические подробности. Ещё лет пять назад это трактовалось как блажь и нелепица, а сейчас — реальная возможность.

Прогресс сетевых технологий наполняет новым содержанием давно известный концепт «конвергентных сетей». Благодаря сближению пользовательского опыта в мобильных и фиксированных сетях конвергентные операторы получают возможность манёвра, недоступную для «фиксированных» конкурентов. В Украине в этом направлении эволюционирует Киевстар. За счёт альянса с фиксированными операторами хочет воспользоваться этими возможностями lifecell.

Украинский рынок фиксированных сетей доступа в Интернет всё ближе подходит к моменту, когда миграция их абонентов к операторам «большой тройки» может стать значимым фактором. На стороне мобильщиков не только технологические возможности, но и доступ к рынкам капитала, необходимого для динамичного развития в случае выдачи лицензий на частоты в нижнем диапазоне.

Как явствует из комментариев главы НКРСИ А. Животовского, сделанных им в ходе панельных дискуссий на Форуме, надежды ряда игроков использовать обвинения в кроссубсидировании как инструмент противодействия экспансии мобильных операторов не имеют перспектив. По его словам, препятствием становится нежелание жалобщиков раскрыть структуру своих собственных цен.

Загнав себя в угол, образованный фрагментацией и декапитализацией, операторы фиксированной связи не смогут противостоять экспансии большой тройки. Нет не одной рациональной причины поддерживать их в этой бесполезной борьбы и для органов власти. Для ликвидации цифрового разрыва не нужны господдержка и преференции. Достаточно давно известных рецептов.

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