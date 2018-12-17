Украинские артисты и музыканты озвучат для MEGOGO фильмы с тифлокомментированием

Женя Галич (O.Torvald), Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), Наташа Гордиенко, Антон Слепаков (Вагоновожатые), Макс Пташник и Миша Клименко (ADAM) уже определились с фильмами, которые ими будут озвучены в формате тифлокомментариев и записаны на студии MEGOGO. В дальнейшем к проекту будут привлечены и другие артисты.

Сразу после записи и монтажа киноленты и мультфильмы с их озвучкой выйдут на платформе MEGOGO, на которой уже представлено свыше 350 единиц контента с тифлокомментированием. Правообладатели, а среди них и голливудские студии, открыто идут на сотрудничество, поэтому тифлофильмотека видеосервиса достаточно разнообразная. Уже сейчас можно посмотреть такие блокбастеры как: Конченая, Иллюзия обмана 2, Механик: Воскрешение, Приключения Паддингтона и Приключения Паддингтона 2, Взрывная блондинка, Глубоководный горизонт, Гномы в доме и мн.др.

Что такое тифлокомментарий, как это работает и почему это так важно.

Тифлокомментирование или аудиодескрипция — словесное описание действия, пространства, предмета, которое позволяет усилить восприятие визуальной информации незрячим или слабовидящим людям. В случае с фильмами — когда во время проигрывания фильма или мультфильма, закадровый голос детально рассказывает, что происходит на экране и тем самым фактически “дорисовывает” картинку в воображении слабовидящего пользователя. Комментатор детализирует предметы, описывает героев, их одежду и другие подробности, мелочи и факты, которые важны для перипетий фильма.

Пример специальной версии фильма с тифлокомментариями на MEGOGO — Хан Соло. Звездные Войны. Истории.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире насчитывается порядка 37 млн людей с отсутствием зрения, а 124 млн имеют слабое зрения.

Сейчас свыше 11 тысяч зарегистрированных пользователей MEGOGO смотрят фильмы с тифлокомментариями. Ежемесячно видеосервис добавляет 25 единиц контента со специализированной озвучкой. На текущий момент библиотека контента с тифлокомментированием на MEGOGO насчитывает 351 единицу контента, из них — 79 — это детские фильмы и мультфильмы. Также, стоит отметить, что с нынешнего сентября запущен специальный канал [M] Кино звучит HD, где предоставляется к просмотру исключительно фильмы с тифлокомментированием.

Какие фильмы озвучат украинские звезды:

Что думают звезды и организаторы.

Олег Фагот Михайлюта: “Усвідомлюю, що словами важко передати суцільну картинку віжуала, бо певно не вигадали ще таких слів, котрими можна передати глибинні відчуття та напівтіні, але якщо в моїх силах спробувати допомогти людям доторкнутись до того, що бачу я, то це практично роль деміурга під час створення нового світу, а створити для когось новий світ, це реальне щастя.”

Женя Галич, фронтмен O.Torvald и продюсер музыкального телеканала MEGOGO LIVE: “Да, надо иметь определенные навыки, чтобы начитывать тифлотексты, хорошую дикцию, уместно вписываться в происходящее со своим тембром. И ты стараешься изо всех сил, зная, ради чего все это реализуется. Это ценно и полезно. Я всячески рекомендую присоединиться к этой истории всех артистов, чьи голоса помогут лучше воспринимать фильмы и мультики тем, кто хочет наладить диалог с окружающим миром не хуже нас”.

Участие артистов и музыкантов в проекте направлено на популяризацию проблематики в Украине. “Люди с нарушением зрения важны, они также как и все хотят смотреть фильмы, переживать за героев, смеяться, если это комедия, улыбаться во время просмотра мультфильмов или испытывать волнующие эмоции при просмотре триллера или детектива. Голоса артистов и музыкантов хорошо поставлены, у них четкая дикция, они — узнаваемы, и тем интересней и приятней следить за драмой на экране. Мы надеемся, количество участников проекта постоянно будет расширяться, так как он не имеет временных рамок. И призываем всех желающих присоединиться. Поверьте, это необычный опыт”, — рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.

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MEGOGO активно занимается социальными инициативами, выступая партнером и меценатом на различных кино-, медиа-, интернет- и культурно-общественных мероприятиях и заботится о людях с нарушением слуха в рамках проекта «Смотри как слышно». Так, например, сервис запустил собственную студию сурдоперевода, открыв специальный раздел на сайте с тысячами фильмов для людей с нарушением слуха. А не так давно разместил на страницах сервиса видеокурс по международному жесту, разработанный совместно с волонтерами ООН. В сентябре сервис запустил специализированный канал «Кино звучит HD», где транслируются исключительно фильмы с тифлокомментариями.

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