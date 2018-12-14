2018 год был в целом благоприятным годом для развития интернета. Скорости отправки и загрузки данных продолжили расти по всему миру – как в мобильных, так и в фиксированных широкополосных сетях. Проникновение сетей с гигабитной скоростью увеличивается, а впереди человечество ожидает связь пятого поколения (5G).

Авторы блога Speedtest внимательно проанализировали данные Speedtest IntelligenceTM – флагманской платформы Ookla – с декабря 2017 по ноябрь 2018, касающиеся всего, что связано с интернетом. Начиная от скоростей подключения к сети по всему миру и перечня стран с самым быстрым интернетом и закачивая тем, когда люди в разных уголках мира находятся в режиме онлайн. Также была изучена информация о том, в каких частях планеты пользователи получают наибольшую выгоду от высоких скоростей в LTE сетях мобильного интернета и гигабитных подключений к фиксированным широкополосным сетям.

Мобильный интернет прибавил скорости

Средняя скорость скачивания данных в мобильных сетях выросла за минувший год на 15.2% – до отметки в 22.82 Мбит/сек; при этом средняя скорость передачи данных увеличилась на 11.6% – до 9.19 Мбит/сек.

При средней скорости скачивания данных на уровне в 27.84 Мбит/сек и средней скорости отправки файлов на уровне в 10.61 Мбит/сек, в целом в 2018 году по миру скорости на iOS устройствах были выше, чем на Android (21.35 Мбит/сек – скачивание, 8.73 Мбит/сек – отправка). Эта разница, по всей видимости, связана с фактором рынка – устройства, работающие на системе Android, более популярны в развивающихся странах, где интернет работает в целом медленнее.

Однако при этом средняя скорость скачивания информации из интернета на устройствах Android увеличилась на 19%, а скорость передачи данных – на 15.1%, и это выше аналогичных показателей увеличения скорости у владельцев устройств iOS (18% для скачивания и 11.1% для передачи), что является хорошей новостью для развивающихся рынков.

Фиксированный ШПД продолжает ускорение

Скорость подключения к интернету через фиксированные широкополосные линии в целом по миру в 2018 году была почти в два раза выше скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания данных через фиксированные широкополосные линии достигла отметки в 46.12 Мбит/сек, что на 26.4% выше, чем годом ранее. Скорость передачи данных увеличилась на 26.5% – до отметки в 22.44 Мбит/сек.

Впрочем, анализ собранных данных указывает на то, что скорости мобильных и фиксированных широкополосных сетей в 2018 году увеличивались не так быстро, как в 2017.

Самые скоростные страны

Наиболее высокие средние показатели скорости скачивания информации из интернета за минувшие 12 месяцев были отмечены в следующих странах: Норвегия (63.19 Мбит/сек), Исландия (58.68 Мбит/сек), Катар (55.17 Мбит/сек), Сингапур (54.71 Мбит/сек) и Нидерланды (53.42 Мбит/сек).

В Сингапуре была отмечена самая высокая за минувшие 12 месяцев скорость скачивания информации из интернета через фиксированные широкополосные сети – на уровне 175.13 Мбит/сек. Далее по убывающей следуют Исландия (153.03 Мбит/сек), Гонконг (138.31 Мбит/сек), Южная Корея (114.67 Мбит/сек) и Румыния (109.90 Мбит/сек).

Наиболее ускорившиеся страны

Наибольшее увеличение скорости скачивания данных из интернета через мобильную сеть было отмечено в Коста-Рике, где данная скорость выросла за минувший год на 194.6%. На втором месте расположилась Мьянма, где скорость выросла на 121.8%, на третьем – Саудовская Аравия (113.2%), на четвёртом – Ирак (92.3%), а на пятом – Украина (82.1%).

Скорость передачи данных больше всего выросла в таких странах, как Бангладеш (179.2%), Украина (172.5%), Коста-Рика (163.4%), Мьянма (146.9%) и Ирак (126.7%).

Наибольшее увеличение средних показателей скорости скачивания данных через фиксированные широкополосные сети было отмечено в минувшем году в Парагвае (268.6%). На втором месте расположилась Гайана (113.5%), на третьем – Ливия (108.0%), на четвертом – Малайзия (89.5%), а на пятом – Лаос (76.2%).

В Ливии за минувшие двенадцать месяцев было также отмечено наибольшее увеличение скорости передачи данных через фиксированные широкополосные сети – на уровне 176.4%. На втором месте расположилась Гайана, где данная скорость выросла на 116.1%, на третьем – Малайзия (95.2%), на четвёртом – Белиз (88.9%), а на пятом – Ирак (76.8%).

Гигабит шагает по планете

Тема гигабитных сетей за последний год не единожды всплывала в новостях, и это не удивительно, поскольку провайдеры по всей Земле активно развивают свои высокоскоростные сети. Авторы блога просмотрели результаты тестов скорости от Speedtest, превышающие 750 Мбит/сек, дабы понять, какие города получают наибольшую выгоду от таких скоростей интернета. Если сравнить количество населённых пунктов и территориях, где был доступ к интернету на скорости 100 и более гигабит в 2017 году, с количеством подобных территорий в 2018 году, расширение видно невооружённым глазом. В 2017 году порог «гигабитного теста» могли пройти 60 стран. В 2018 к «гигабитному» списку присоединилось 16 новых государств. Мы также видим, что доступ к гигабитным скоростям сегодня имеет всё большее количество крупных городов по всему миру.

Также примечательным является тот факт, что в городах, где уже в 2017 году был доступен гигабитный интернет, в 2018 году увеличилось количество успешно пройденных «гигабитных тестов», и это говорит о том, что местные провайдеры продолжили развивать в этих городах соответствующую инфраструктуру. Многие города впервые смогли по-настоящему ощутить на себе блага гигабитного интернета лишь в 2018 году. К примеру, в 2017 году на долю города Нью-Дели пришлось всего 119 успешных гигабитных тестов, а в 2018 их число достигло отметки в 20 239, и это прирост на ошеломляющие 16 908%! В индийском городе Ченнай прирост составил 7 481% (с 763 до 57 840), а во французском городе Кормей-ан-Паризи – 6 480%. Огромный скачок в развитии гигабитного интернета сделали также польский Гданьск (6 338%), Рим (4 909%), британский Ланкашир (3 962%), японский Ота (3 240%), бразильский Сан-Паулу (2 947%), китайский Ханчжоу (2 669%) и румынский Турда (2 636%).

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