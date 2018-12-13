В 2019 году хакеры вызовут хаос по всему миру, атаковав базовую основу интернета, – предсказывают в компании, занимающейся вопросами цифровой безопасности.

Как пишет газета Metro, в годовом отчёте компании WatchGuard Technology говорится, что «кибер-диверсанты» смогут «положить» интернет, организовав атаку на его критическую инфраструктуру. Исследователи заявили, что данные атаки могут быть проведены так называемыми «хактивистами» либо даже организованы государственными службами, однако в компании не назвали страну, которая, по мнению экспертов, способна организовать такой «цифровой блицкриг».

Злоумышленники могут прибегнуть к так называемой распределённой атаке на отказ в обслуживании (DDoS), поразив крупную компанию, предоставляющую «критические интернет-услуги», предупреждают эксперты. DDoS-атакой называют направление на «целевой» ресурс шквального потока запросов, который обрушивает сервер.

Эффект такой атаки может быть очень серьёзным, поскольку в результате в мгновение ока могут упасть абсолютно все сайты, имеющие расширение .com в адресе. Представьте себе, что в один прекрасный момент миллиарды человек по всей планете потеряют доступ к таким ресурсам, как Google, Amazon, Facebook, Twitter и практические любым другим службам, к которым привык современный мир.

«Интернет уже достиг в своём развитии такого уровня, при котором соблазн организовать DDoS-атаки на его критические точки становится просто колоссальным, – говорится в докладе WatchGuard. – Атаки, организованные хактивистами и государственными структурами, настолько участились, что уже в 2019 году мы можем стать свидетелями кибератаки, которая «положит» интернет по всему миру».

Сила, которой обладают хакеры, была продемонстрирована в 2016 году, в момент DDoS-атаки, направленной против компании Dyn, предоставляющей хостинг серверам DNS, обеспечивающим привязку доменных имён (адресов, которые вы набираете в строке поиска браузера) сайтов к их IP-адресам (цепочке цифр, указывающих на местоположение сайта в сети).

Атака застопорила работу сайтов технологических гигантов – таких, как Twitter, Reddit и Amazon. В Watch Guard заявили, что 99.9% «автономных систем» интернета являются «открытыми для враждебного вторжения». Автономная система – это набор сетей, управляемых крупной организацией.

«Индустрия уже видела воочию влияние атаки на критический элемент инфраструктуры интернета, когда DDoS-атака, направленная против компании Dyn, предоставляющей услуги хостинга для DNS-серверов, положила множество популярных web-сайтов, – добавляют в компании, занимающейся вопросами безопасности. – Примерно в то же время эксперт по вопросам безопасности Брюс Шнайер отметил, что злоумышленники проверяли на наличие уязвимостей ряд неназванных компаний, предоставляющих подобные критически важные услуги для служб интернета».

DDoS-атака подобной силы, направленная против крупных регистраторов, таких как Verisign, способна «положить» весь домен верхнего уровня (последний фрагмент web-адреса – такой, как .com или .ua) и принадлежащие к нему сайты.

«Вы только представьте себе на минуту мир, в котором вдруг пропадёт доступ ко всем сайтам, адрес которых заканчивается на .com», – отмечают в WatchGuard Technology.

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