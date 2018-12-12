В Украину завезена ​​первая партия спутниковых ресиверов, которые будут предназначены для приёма кодированного сигнала спутниковых телеканалов, входящих в состав крупнейших украинских медиагрупп. Об этом сказано в официальном сообщении 1+1 media.

Начиная с 12 декабря приставки можно приобрести в большинстве украинских оптовых и розничных сетей, на e-commerce веб-платформах и у официальных операторов спутникового телевидения.

«С целью создания благоприятных условий для комфортного перехода абонентов и как можно более простого подключения и приема сигнала, 1+1 media вместе с другими медиагруппами заблаговременно позаботилась об обеспечении населения доступом к оборудованию и совместно с компанией STRONG, одним из крупнейших в Украине импортеров и производителей спутникового приемного оборудования, осуществили поставку сет-топ-боксов в количестве, которое необходимо для удовлетворения первой волны спроса абонентов спутникового приема — 45000 единиц» – говорится в пресс-релизе.

В частности, компания «VIASAT», будет осуществлять продажу спутниковых ресиверов по рекомендованной цене 1099 грн. за единицу.

«Поставки в Украину сет-топ-боксов, без которых просмотр закодированных телеканалов медиагрупп станет невозможным, является вторым важным шагом в этом сложном проекте по кодированию спутникового сигнала. Первым шагом стало внесение изменений в лицензии телеканалов о замене типа приёма спутникового сигнала с открытого на кодированный. Поставкой телеприставок на рынок медиагруппы фактически подтверждают свое решительное намерение закодировать сигнал и показывают, что в этот процесс вовлечены не только они, но и импортеры, дистрибьюторы и спутниковые провайдеры. Окончательное кодирование спутникового сигнала запланировано на второй квартал 2019 года, и я убежден, что мы выдержим этот срок», – резюмирует Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы 1+1 media.

Напомним, впервые о намерении закодировать спутниковый сигнал 23 национальных телеканалов, входящих в состав четырёх крупнейших телевизионных холдингов (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина») стало известно ещё в 2017 году. Позже дата кодирования несколько раз переносилась на более поздний срок.

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