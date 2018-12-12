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В Австралии приняли закон об отмене шифрования. Он вступит в силу к концу года

Борис Скуратовский
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Australian anti-encryption bill
Фото: Private Internet Access

Одним из основных препятствий, мешающих пресечению преступной деятельности в цифровую эпоху, является шифрование. После того, как мессенджеры и прочие средства для связи в сети начали предлагать сквозное шифрование и ограничивать доступ со стороны сторонних лиц, пользователи могут без проблем скрывать суть и предмет своего общения от недремлющего ока правительственных и правоохранительных структур. В Австралии решили изменить ситуацию, приняв новый «Акт о содействии и доступе».

О подготовке законопроекта впервые было объявлено в августе текущего года, однако детали проекта не озвучивались. Поэтому нам ещё предстоит узнать о степени контроля за пользовательскими данными, который получит правительство. На сегодня известно, что федеральное правительство и лейбористская партия Австралии уже согласовали принятие Акта о содействии и доступе.

По данным правительства Австралии, 95% всех лиц, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся под наблюдением правоохранительных органов страны, пользуются приложениями для передачи шифрованных сообщений. Впрочем, принятие «антишифровального» закона приведёт к тому, что жители страны потеряют право на неприкосновенность своей частной жизни, а их персональные данные смогут просматриваться правоохранительными органами в любое время. Технологическим компаниям придётся создать в своих приложениях специальные «бэкдоры», через которые правительственные органы смогут получить доступ у пользовательской информации в любое время.

Правительство предложило предоставить федеральным и местным правоохранительным органам возможность получения доступа к данным при расследовании совершённых на территории Австралии преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, терроризмом, наркотиками и незаконным оборотом оружия. Впрочем, такая редакция закона вызвала возражение в Лейбористской партии. В партии считают, что федеральным органам охраны правопорядка следует предоставлять доступ к данным лишь в случае расследования преступлений, связанных с терроризмом и сексуальным насилием над детьми, а правоохранительные органы на уровне штатов вообще не должны иметь права доступ к такой информации.

Детали окончательной редакции законопроекта пока неизвестны, мы сможем узнать подробности лишь после его вступление в силу в конце года. Следует также отметить, что параллельно с «антишифровальным» законом в Австралии также разрабатывается и вскоре вступит в силу закон о блокировках сайтов, который позволит владельцам авторских прав напрямую обращаться к интернет-провайдерам с просьбой о блокировке сайтов.

Apple, Google, Facebook, Twitter и другие технологические гиганты уже осудили принятие австралийского законопроекта о борьбе с шифрованием.

  • Ранее в этом году правительство Австралии раскрыло некоторые подробности, связанные с подготовкой «антишифровального» законопроекта.
  • Новый закон обязывает технологические компании предоставлять правоохранительным органам по их запросу доступ к зашифрованным данным.
  • Закон вступает в силу в конце года, тога мы сможем узнать все подробности касательно его последней редакции.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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