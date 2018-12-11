Европейский Союз нанёс очередной удар по пиратам и нарушителям законов об авторском праве, опубликовав «Контрольный список пиратов и распространителей контрафактной продукции».

В списке содержится перечень web-сайтов и физических торговых площадок за пределами ЕС, которые, как предполагается, задействованы в процессе пиратства, способствуют ему или получают выгоду от распространения пиратских копий объектов интеллектуальной собственности.

Контрольный список разбит на четыре раздела: web-сайты, предоставляющие контент, защищённый авторским правом; платформы для электронной торговли; платформы, торгующие фармацевтическими препаратами в сети; физические торговые площадки. Для торговли фармацевтическими препаратами выделен отдельный раздел, дабы подчеркнуть важность проблемы, связанной с продажей поддельных медикаментов через интернет, а также риски для здоровья граждан, связанные с этим.

Данный список стал результатом анализа и систематизации данных, полученных в ходе общественного обсуждения, в процессе которого опрашиваемые сообщали об интернет-ресурсах и физических рынках, где имело место нарушение авторского права, с особым упором на цифровой сегмент.

По данным Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и ОЭСР, торговля контрафактными и пиратскими продуктами по всему миру ежегодно приносит доход на сумму в примерно 338 миллиарда евро. В частности, страдает Европейский Союз, где на долю контрафактной и пиратской продукции приходится до 5% всего импорта, что ежегодно равно примерно 85 миллиардам евро.

В список включена страница из Американского списка рынков, пользующихся дурной славой, который также содержит перечень торговых площадок, деятельность которых связана с продажей контрафактных товаров и услуг, нарушающих авторские права. В 2017 году в американский список попали 25 интернет-площадок и 18 физических рынков, которые, по словам авторов документа, были уличены в активном продвижении пиратской и контрафактной продукции.

Список ЕС обращает внимание на ряд технологий, облегчающих процесс нарушения авторских прав:

Киберлокеры – тип облачных хранилищ, которые позволяют пользователям сохранять и скачивать цифровые файлы. Владельцы мошеннических киберлокеров стимулируют пользователей к загрузке на свои сервера популярных файлов. Затем данные файлы могут скачиваться либо просматриваться в потоковом режиме другими пользователями. Киберлокеры генерируют уникальный URL-линк (а иногда – несколько URL-линков) для доступа к загруженному файлу, давая пользователю возможность скачивать контент либо просматривать его в потоковом режиме.

Стрим-риппинговые службы – web-сайты либо приложения, позволяющие пользователю конвертировать контент из легального (либо квази-легального) потока – к примеру, музыку на YouTube или Netflix – в готовый файл, который затем можно переслать другим пользователям. Этакая современная версия записи песен, звучащих по радио, на магнитную ленту.

Сайты со ссылками – это web-сайты, являющиеся аггрегаторами ссылок на контент, хранящийся на других сайтах, в частности – на киберлокерах (смотрите выше). Контент на таких сайтах систематизирован по названиям, альбомам, жанрам и сезонам. Пользователям предоставляется подробная информация о контенте, а также возможность скачать либо просмотреть в потоковом режиме материал, защищённый авторским правом.

Пиринговые сети/Торрент-трекеры – это службы, которые позволяют пользователям находить и скачивать контент с компьютеров других пользователей, подключенных к той же сети через клиент BitTorrent.

В список ресурсов, признанных в ЕС проблемными, также попал Popcorn Time – web-сайт для скачивания пиратских инструментов, а кроме того – ряд хосинг-провайдеров, среди которых – американский CloudFlare (в документе сказано, что данная компания предоставляет услуги хостинга примерно 40% всех пиратских сайтов мира).

В списке также оказался ряд рекламных сетей и платформ для электронной торговли – в частности, WWWPromoter из Торонто и популярный южнокорейский аналог Amazon – Naver.com.

В ЕС уже озвучили планы обновлять данный список каждые два года, но пока неизвестно, как всё будет на самом деле. По словам чиновников из ЕС, данный список будет использоваться при работе с партнёрами, в частности – в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Комиссия будет отслеживать меры и действия, предпринимаемые местными властями против компаний, попавших в список.

Ниже представлен перечень отдельных ресурсов, попавших в Контрольный список ЕС.

Киберлокеры:

Rapidgator.net (rg.to)

Uploaded.net (ul.to, uploaded.to)

Openload

4shared. com

Sci-hub. tw/#about and Library Genesis Group Торрент-трекеры:

ThePirateBay.org

Rarbg.to

Rutracker.org

Torrentz2.eu

1337x.to Сайты со ссылками:

Fullhdfilmizlesene.org

Seasonvar.ru

Dwatchseries.to

1channel.ch

Rnbxclusive.review Стрим-риппинговые службы:

H2converter. com

Downvids.net

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