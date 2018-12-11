Начиная с 6 декабря, жители Кубы получили возможность выхода в Интернет со своих мобильных телефонов, – сообщает кубинское государственное агентство ETECSA. Данное событие стало знаковым для страны, которая имеет наиболее слабое в Западном полушарии покрытие Интернета. Сотовыми телефонами сегодня пользуется почти половина из 11.2 миллионов жителей Кубы, однако, далеко не все они смогут себе позволить подключиться к мобильному Интернету.

На Кубе начала работу сеть беспроводного доступа в Интернет для владельцев мобильных телефонов, который смогут воспользоваться данной услугой, заплатив абонентскую плату. Данное знаковое для страны событие стало возможным после того, как коммунистическое правительство решило смягчить свою позицию касательно ограничений индивидуальных свобод граждан.

Как сообщает государственное телекоммуникационное агентство ETECSA, кубинцы, пользующиеся мобильными телефонами, получат возможность доступа к 3G интернету. Впрочем, стоимость данной услуги является заоблачной для многих жителей острова – за пакет в 600 мегабайт пользователям придётся заплатить сумму, эквивалентную 7 долларам, а пакет в 4 гигабайта обойдётся примерно в 30 долларов – это размер месячной зарплаты большинства кубинцев. По данным агентства Reuters, которое ссылается на официальные источники, доступ к государственным web-сайтам и приложениям будет стоить несколько дешевле.

Несмотря на то, что многим кубинцам такая услуга будет не по карману, её запуск является прогрессом для Кубы, правительство которой на протяжении долгих лет ограничивало доступ в Интернет для своих граждан. Однако в 2015 году на Кубе появились публичные точки доступа к Wi-Fi, а в 2017 году правительство страны разрешило кубинцам пользоваться домашним Интернетом.

В прошлом кубинцы могли пользоваться на своих телефонах лишь государственной службой электронной почты. В целом Интернет на острове не подвергается цензуре, однако, здесь заблокированы сайты, призывающие к смене правящего режима или проведению других реформ на Кубе.

Рауль Кастро ушёл с поста президента Кубы в апреле текущего года. Его преемник, Мигель Диас-Канель выступил за расширение возможностей доступа в Интернет для жителей Кубы. В октябре Диас-Канель зарегистрировал аккаунт в Twitter.

Проникновение Интернета на Кубе расширяется даже после того, как американский президент Дональд Трамп усилил санкции против острова, которые перед этим ослабил экс-президент Барак Обама.

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