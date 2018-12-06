Новый отчёт, подготовленный специалистами агентства Parks Associates, указывает на снижение готовности подписчиков услуг платного ТВ рекомендовать их другим.

Сегодняшний потребитель с большей вероятностью порекомендует своим друзьям подписаться на платформу платного ТВ в интернете, чем на услуги традиционного оператора платного ТВ – к примеру, кабельной сети. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного Parks Associates.

В третьем квартале 2018 года чистый индекс промоутера (NPS), показатель готовности потребителя рекомендовать ту или иную услугу друзьям, ещё более снизился для служб традиционного платного телевидения – до отметки в «-19». Для сравнения – в первом квартале текущего года данный показатель был равен «-15».

Падение желания рекомендовать своим знакомым услуги традиционных операторов платного телевидения резко контрастирует с положительными показателями индекса NPS крупнейших онлайн-платформ платного ТВ и OTT-служб. Впрочем, в Parks Associates указывают и на отдельные исключения. К примеру, традиционные провайдеры услуг платного ТВ DISH и Optimum выбиваются из общей тенденции, поскольку их индексы NPS улучшились. Кроме того, общие показатели NPS для сектора платных онлайн-платформ и OTT несколько снизились в сравнении с 2017 годом.

Старший директор отдела исследований в Parks Associates Бретт Саппингтон указал на существующий чёткий разрыв между старыми и молодыми домохозяйствами в их лояльности к платному ТВ – более молодые зрители более привержены OTT, а пожилые пока всё больше держатся за традиционных провайдеров платного ТВ.

«Основной проблемой, стоящей перед провайдерами услуг платного ТВ, является разработка и запуск услуг, которые подняли бы интерес молодого поколения, укрепив его лояльность», – заявил он.

Провайдеры услуг платного ТВ пытаются преодолеть этот раскол в лояльности, делая такие шаги, как запуск собственных OTT-проектов и прочих служб, – говорит Саппингтон. Простое сравнение подчёркивает важность таких действий для провайдеров услуг платного ТВ.

«Доля американских домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету и отказавшихся от подписки на услуги традиционных операторов платного ТВ, выросла с 16% в 2011 году до 22% в 2017», – резюмировал Саппингтон.

Авторы отчёта также выявили, что 79% американских домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, в начале 2018 года были подписаны на услуги провайдеров платного ТВ, а почти треть подписчиков платного ТВ сменила провайдера в период между первым кварталом 2017 и первым кварталом 2018 года.

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