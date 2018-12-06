В ближайшее время в Украине начнутся продажи телеприставки Openbox AS4K+. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании Sat Systems, являющейся собственником бренда Openbox.

В компании отмечают, что с помощью новой приставки зрители смогут смотреть телевидение в формате ультравысокой чёткости (4K/UHD), а также принимать сигнал со спутника в стандарте Multistream и T2MI.

«Поддержка Multistream и T2MI открывает перед пользователями наших медиаустройств новые возможности по приёму спутникового сигнала ранее недоступных телеканалов. В частности, владельцы Openbox AS4K+ смогут принимать программы 32 национальных каналов, которые транслируются со спутника в пакете компании Zeonbud», – отмечают в Sat Systems.

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Openbox AS4K+ является логичным продолжением серии медиаприставок Openbox AS4K и Openbox AS4K CI, которые появились на рынке в прошлом году. Как и предшественники, новая приставка также работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Ниже на видео можно посмотреть результат сканирования и приёма 32 национальных телеканала Украины, которые вещают в пакете Zeonbud со спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д.).

Напомним, в марте текущего года стартовали продажи медиаприставки Openbox A6 UHD, которая также позволяет осуществлять просмотр телепрограмм в формате ультравысокой чёткости (UHD или 4KTV).

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