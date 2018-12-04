Как заявили в компании, благодаря этому проекту люди смогут использовать свои мобильные телефоны для подключения к интернету даже в тех местах, где отсутствует покрытие сигналом телекоммуникационных сетей.

Согласно информации, переданной информационными агентствам, китайская компания LinkSure, работающая в сфере интернет-технологий, планирует к 2026 году запустить в космос группировку, состоящую из 272 спутников, с целью предоставления бесплатного доступа к WiFi по всему миру. Таким образом компания планирует бросить вызов глобальным технологическим гигантам – таким, в частности, как Google и SpaceX.

Компания LinkSure Network, основанная в Шанхае в 2013 году, позиционирует себя на рынке в качестве международной инновационной мобильной интернет-компании, специализирующейся на предоставлении бесплатного доступа в интернет, а также предоставлении через свой сайт доступа к контенту и ряде прочих услуг – в зависимости от месторасположения пользователя.

«Спутник будет запущен на орбиту в следующем году с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, а к 2020 году в космосе будет уже 10 спутников», – сообщила правительственная газета China Daily.

К 2026 году группировка будет включать в себя 272 спутника.

В публикации говорится, что люди смогут использовать свои мобильные телефоны для подключения к службам интернета, которые будут раздаваться со спутников группировки, и использовать таким образом ресурсы всемирной паутины даже в тех регионах, где отсутствуют телекоммуникационные сети.

Генеральный директор LinkSure Network Ван Цзинъюн сообщила о том, что компания планирует инвестировать в проект 3 миллиарда китайских юаней (431.4 миллиона долларов США).

Она также выразила надежду на то, что в будущем компания сможет заработать, используя различные сценарии, приложения и режимы.

По данным Организации Объединённых Наций по состоянию на конец 2017 года 3.9 миллиарда человек по всей планете по-прежнему не имели доступа к интернету.

В силу разнообразности и сложности геоморфологии отдельные элементы инфраструктуры телекоммуникационных сетей не могут быть развёрнуты в ряде мест, и альтернативой им является спутниковая группировка.

В настоящее время многие компании – среди которых, в частности, Google, SpaceX, OneWeb и Telesat – уже начали реализацию проектов, связанных с использованием спутников для предоставления жителям планеты бесплатного доступа в интернет.

Также следует упомянуть о том, что в КНР сейчас создаётся спутниковая навигационная система «Бейдоу» (BDS), которая должна стать конкурентом американской системы глобального позиционирования (GPS).

Это будет уже четвёртая глобальная навигационная система в мире – после американской GPS, российской GLONASS и разработанной в Евросоюзе системы Galileo. В Индии также создаётся собственная навигационная система, получившая название Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS) и операционное имя NAVIC.

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