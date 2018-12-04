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LinkSure
Фото: Pandaily

Как заявили в компании, благодаря этому проекту люди смогут использовать свои мобильные телефоны для подключения к интернету даже в тех местах, где отсутствует покрытие сигналом телекоммуникационных сетей.

Согласно информации, переданной информационными агентствам, китайская компания LinkSure, работающая в сфере интернет-технологий, планирует к 2026 году запустить в космос группировку, состоящую из 272 спутников, с целью предоставления бесплатного доступа к WiFi по всему миру. Таким образом компания планирует бросить вызов глобальным технологическим гигантам – таким, в частности, как Google и SpaceX.

Компания LinkSure Network, основанная в Шанхае в 2013 году, позиционирует себя на рынке в качестве международной инновационной мобильной интернет-компании, специализирующейся на предоставлении бесплатного доступа в интернет, а также предоставлении через свой сайт доступа к контенту и ряде прочих услуг – в зависимости от месторасположения пользователя.

«Спутник будет запущен на орбиту в следующем году с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, а к 2020 году в космосе будет уже 10 спутников», – сообщила правительственная газета China Daily.

К 2026 году группировка будет включать в себя 272 спутника.

В публикации говорится, что люди смогут использовать свои мобильные телефоны для подключения к службам интернета, которые будут раздаваться со спутников группировки, и использовать таким образом ресурсы всемирной паутины даже в тех регионах, где отсутствуют телекоммуникационные сети.

Генеральный директор LinkSure Network Ван Цзинъюн сообщила о том, что компания планирует инвестировать в проект 3 миллиарда китайских юаней (431.4 миллиона долларов США).

Она также выразила надежду на то, что в будущем компания сможет заработать, используя различные сценарии, приложения и режимы.

По данным Организации Объединённых Наций по состоянию на конец 2017 года 3.9 миллиарда человек по всей планете по-прежнему не имели доступа к интернету.

В силу разнообразности и сложности геоморфологии отдельные элементы инфраструктуры телекоммуникационных сетей не могут быть развёрнуты в ряде мест, и альтернативой им является спутниковая группировка.

В настоящее время многие компании – среди которых, в частности, Google, SpaceX, OneWeb и Telesat – уже начали реализацию проектов, связанных с использованием спутников для предоставления жителям планеты бесплатного доступа в интернет.

Также следует упомянуть о том, что в КНР сейчас создаётся спутниковая навигационная система «Бейдоу» (BDS), которая должна стать конкурентом американской системы глобального позиционирования (GPS).

Это будет уже четвёртая глобальная навигационная система в мире – после американской GPS, российской GLONASS и разработанной в Евросоюзе системы Galileo. В Индии также создаётся собственная навигационная система, получившая название Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS) и операционное имя NAVIC.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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