Ровно в полночь 1 декабря три крупнейших мобильных оператора Южной Кореи одновременно запустили сети 5G, предложив бизнесу возможность доступа в интернет через сеть фиксированной беспроводной связи, построенную в соответствии со стандартами 3GPP.

Данное событие сделало Южную Корею первой и пока единственной страной в мире, в которой работает более одной коммерческой сети 5G, – пишет издание Telecoms.com. Крупнейший мобильный оператор страны – компания SK Telecom (SKT) – запустила услугу в 13-ти городах, а компания LG U+ планирует до кона текущего года обеспечить покрытие сетью 5G 85 городов. При этом второй по величине мобильный оператор страны и ведущий оператор линий фиксированной связи – компания KT, недавно пострадавшая от пожара в магистральном кабельном туннеле, является пока единственным оператором, обеспечившим покрытие сигналом 5G всей территории Большого Сеула.

Услуга пока доступна исключительно бизнес-клиентам и, хотя и является беспроводной, предоставляется исключительно на фиксированной основе. Запуск сети LG U+ был ознаменован символическим первым видео-звонком, который сделал со своего компьютера вице-председатель компании. При этом генеральный директор компании SKT сделал первый символический звонок, используя для этого рабочую модель 5G совместимого смартфона. Беспроводной маршрутизатор и прототип смартфона были предоставлены компанией Samsung, которая разметила по случаю данного события в своём Твиттере текст поздравления:

«Поздравляем народ Южной Кореи с запуском первых в мире коммерческих сетей 5G, который стал возможен благодаря использованию мобильной точки доступа 5G и модели 5G смартфона производства компании Samsung».

Ранее правительство Южной Кореи призвало операторов к тесному сотрудничеству во избежание излишней конкуренции на рынке. В дальнейшем сотрудничество между компаниями и синхронизация действий продолжали углубляться, что, в конечном итоге, помогло приблизить «Корейский День 5G».

Появления на рынке в массовом количестве 5G-совместимых смартфонов следует ожидать к концу первого квартала следующего года – лидерами поставок будут, скорее всего, Samsung и Huawei. А к марту 2019 года тройка ведущих мобильных операторов страны планирует начать предоставлять потребителям услуги сотовой связи в стандарте 5G, уже не ограничиваясь сферой бизнеса. Скорее всего, нас ждёт очередной синхронный запуск.

По данным, полученным в результате Ежегодного отраслевого опроса, ведущие профессионалы отрасли телекоммуникаций считают, что Южная Корея может стать одной из первых стран мира, внедривших на коммерческой основе связь в стандарте 5G. Напомним – американская компания AT&T планирует запустить коммерческие сети в стандарте 5G в 12 городах США уже до конца текущего месяца. Поэтому прочие страны, которым пророчат статус лидеров 5G гонки (а это, к примеру, Сингапур и Катар), следует поторопиться, дабы не отставать в процессе коммерциализации стандарта.

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