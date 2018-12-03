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Пресс-служба корейского государственного Института исследований в области электроники и телекоммуникаций (ETRI) сообщила о том, что исследователи, работающие в институте, разработали и запатентовали новую технологию, которая позволяет передавать данные во Всемирной Паутине на скорости в 25 Гбит/сек, что в десять раз выше нынешней максимально возможной скорости в 2.5 Гбит/сек.

Данная технология позволит пользователям скачивать фильм размером в 3 Гб за секунду. Это близко к скорости передачи по нервным волокнам к мозгу человека ощущения от прикосновения – импульс проходит за 0.001 секунды.

Новой технологии в ETRI дали название TiC-TOC (Time Controlled-Tactile Optical Access – тактильно-оптический доступ с контролем по времени), а её внедрение возможно при условии усовершенствования оборудования в существующих оптико-волоконных линиях интернет-связи.

TiC-TOC (Time Controlled-Tactile Optical Access)Исследователи разработали приёмный модуль высокоскоростных оптических сигналов, способный чётко выделять даже сигналы малой оптической мощности. Также ими была разработана система контроля доступа к медиа, которая позволяет без задержки обрабатывать данные, передаваемые через оптико-волоконные сети. Два этих технологических решения могут использоваться для модернизации оптических сетевых терминалов, установленных на жилых и офисных зданиях, обеспечивая возможность доступа к интернету на скорости в 25 Гбит/сек.

По мнению учёных, данная технология поможет стимулировать развитие бизнеса в сфере доставки пользователям персонализированного медиаконтента в высоком разрешении, а также индустрии мультимодальных и интерактивных развлечений. Известно, что технология уже передана одной, пока не названной, местной коммерческой компании для практического внедрения, которое ожидается в следующем году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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