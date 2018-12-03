Антипиратская ассоциация Нидерландов подала иски к 75 продавцам нелегального доступа к IPTV и VOD

В нидерландской антипиратской ассоциации Brein заявляют о том, что с начала текущего года благодаря её усилиям были поданы судебные иски против 75 продавцов подписок на нелегальные платформы IPTV и VOD.

Изначально в Brein предлагают всем нелегальным провайдерам возможность заключения мирового соглашения по гражданскому иску, а в случае отказа – инициируют судебное разбирательство с взысканием всех судебных издержек с ответчика. В целом за текущий год в результате заключения мировых соглашений, взыскания штрафов и судебных издержек было собрано около 300 000 евро.

С момента рассмотрения Судом ЕС дела GS Media и Brein / Film Player сотрудники ассоциации Brein в общей сложности выявили 275 нелегальных продавцов услуг. 50 из них прекратили свою деятельность ещё до того, как Brein постучал к ним в двери. «Прекратить прежде, чем вас поймают – достаточно разумная идея, поскольку суммы наложенных штрафных санкций могут быть очень высокими», говорит директор Brein Тим Куик.

Между тем, в прошлом месяце в магазине электроники в Гааге сотрудниками полиции было изъято десять сет-топ-боксов для просмотра программ IPTV. Компания продавала их вместе с подпиской на услуги IPTV платформы за 199 евро в год. После введения кода, предоставляемого компанией, владелец сет-топ-бокса получал доступ к более чем тысяче телеканалов, среди которых были, в частности, и спортивные каналы.

В настоящее время рассматривается дело по гражданскому иску, который подразумевает добровольную сдачу приставок с подписанием декларации об отказе и наложение штрафа в размере 500 евро на каждый сет-топ-бокс и подписку. Это уже второй случай изъятия в Гааге силами полиции нелегальных медиа-приставок.

Недавно Brein также инициировало разбирательство против мелкого продавца подписок на услуги IPTV платформ, который, помимо продажи доступа к закодированным телеканалам, также предлагал доступ по запросу к фильмам и сериалам. В итоге продавец подписал мировое соглашению на сумму в 1250 евро, а также декларацию об отказе с выплатой штрафа в размере 500 евро за каждую подписку.

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