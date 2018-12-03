Домой Новости Антипиратская ассоциация Нидерландов подала иски к 75 продавцам нелегального доступа к IPTV и VOD

Антипиратская ассоциация Нидерландов подала иски к 75 продавцам нелегального доступа к IPTV и VOD

Борис Скуратовский
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Пиратству - нет!

В нидерландской антипиратской ассоциации Brein заявляют о том, что с начала текущего года благодаря её усилиям были поданы судебные иски против 75 продавцов подписок на нелегальные платформы IPTV и VOD.

Изначально в Brein предлагают всем нелегальным провайдерам возможность заключения мирового соглашения по гражданскому иску, а в случае отказа – инициируют судебное разбирательство с взысканием всех судебных издержек с ответчика. В целом за текущий год в результате заключения мировых соглашений, взыскания штрафов и судебных издержек было собрано около 300 000 евро.

С момента рассмотрения Судом ЕС дела GS Media и Brein / Film Player сотрудники ассоциации Brein в общей сложности выявили 275 нелегальных продавцов услуг. 50 из них прекратили свою деятельность ещё до того, как Brein постучал к ним в двери. «Прекратить прежде, чем вас поймают – достаточно разумная идея, поскольку суммы наложенных штрафных санкций могут быть очень высокими», говорит директор Brein Тим Куик.

Между тем, в прошлом месяце в магазине электроники в Гааге сотрудниками полиции было изъято десять сет-топ-боксов для просмотра программ IPTV. Компания продавала их вместе с подпиской на услуги IPTV платформы за 199 евро в год. После введения кода, предоставляемого компанией, владелец сет-топ-бокса получал доступ к более чем тысяче телеканалов, среди которых были, в частности, и спортивные каналы.

В настоящее время рассматривается дело по гражданскому иску, который подразумевает добровольную сдачу приставок с подписанием декларации об отказе и наложение штрафа в размере 500 евро на каждый сет-топ-бокс и подписку. Это уже второй случай изъятия в Гааге силами полиции нелегальных медиа-приставок.

Недавно Brein также инициировало разбирательство против мелкого продавца подписок на услуги IPTV платформ, который, помимо продажи доступа к закодированным телеканалам, также предлагал доступ по запросу к фильмам и сериалам. В итоге продавец подписал мировое соглашению на сумму в 1250 евро, а также декларацию об отказе с выплатой штрафа в размере 500 евро за каждую подписку.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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