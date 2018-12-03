Появление неавтономных сетей стандарта 5G NR следует ждать в 2019 году, автономные могут появиться в 2020.

Согласно прогнозам, опубликованным в последнем издании доклада «Ericsson Mobility», технология 5G может стать глобальной быстрее, чем прежние поколения сотовой связи, и уже к 2024 году число её пользователей достигнет отметки в полтора миллиарда, а потенциальный охват составит 40% населения планеты. Технология 5G New Radio существует в двух версиях: неавтономной, которая будет лежать в основе всех коммерческих проектов, ожидающих запуска к концу текущего и на протяжении 2019 года, и автономной, которая предусматривает кардинально новую базовую архитектуру.

Либби Аллен из издания RCR Wireless News объясняет в своей публикации основные отличия двух версий технологии. Mediasat публикует перевод данной заметки.

5G является технологией мобильной связи пятого поколения, которая должна прийти на смену 4G LTE. Ключевыми улучшениями технологии 5G является её способность заменить собой наземные линии на протяжении нескольких лет, более совершенная антенная технология и более широкая пропускная способность канала.

Технология 5G была разработана из расчета возможности поддержки трёх основных вариантов использования: улучшенная мобильная широкополосная связь (или же eMBB), более ориентированная на гарнитуры; сверхнадёжная связь с низкой задержкой (либо URLLC), которая позволяет использовать технологию для промышленных IoT приложений и автономных механизмов; а также массовая машинная связь, предусматривающая работу таких устройств, как датчики.

Неавтономный 5G NR (известен также как NSA) является ранней версией Автономного 5G NR и, главным образом, используется для eMBB. NSA, в котором используется LTE RAN и ядро с добавлением несущей компонента 5G, в настоящее время тестируется на многих рынках – от Норвегии до Китая; к началу 2019 года станут доступны 5G-совместимые смартфоны, однако сети 5G будут строиться, главным образом, с опорой на существующую инфраструктуру 4G LTE. Начальная модель NSA 5G NR будет направлена на улучшение качества мобильного широкополосного интернета для повышения объёма и надёжности передачи данных путём использования частот миллиметрового диапазона. Это будет своего рода первый шаг, который позволит операторам начать предлагать коммерческие услуги уже в 2019 году, не ожидая 2020-го. Однако технология 5G в миллиметровом диапазоне будет иметь намного меньший, в сравнении с предыдущими поколениями, охват и будет в большей степени подвержена помехам. Запуск NSA позволит инженерам проанализировать и решить данные проблемы.

Автономный 5G NR появится на рынке примерно в 2020, и, как ожидается, ещё больше повысит эффективность работы сети в сравнении с LTE и неавтономным вариантом. Появление автономной версии технологии 5G NR приведёт к снижению затрат операторов и повышению производительности для пользователей. Автономная версия предусматривает наличие совершенно новой RAN и ядра сети. Подобно NSA, автономная версия будет использовать частоты миллиметрового диапазона, а также частоты низкого и среднего диапазонов, что позволит обеспечить широкое покрытие территорий и связь на скорости в несколько гигабит.

Технология 5G является эволюционным развитием телекоммуникационных сетей, и запуск NSA даёт операторам возможности для тестирования рынка и разработки новых предложений для потребителей. И хотя это лишь пробная версия, приходящая на рынок в преддверии появления автономного 5G, любая технология, отвечающая на запросы бытовых и корпоративных потребителей при снижении операционных расходов, будет иметь широкий успех на рынке.

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