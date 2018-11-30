Для Интернета вещей разработан новый стандарт, что свидетельствует о росте использования подключаемых технологий и потребности согласования на международном уровне принципов функционирования различных новых технологий.

Новый стандарт – ISO/IEC 30141, Интернет вещей (IoT) – эталонная архитектура, он призван обеспечить унификацию и стандартизацию на международном уровне Справочной архитектуры IoT, используя общий словарь, многоразовые проекты и лучшие отраслевые наработки.

Быстрый рост

Интернет вещей продолжает расти ускоренными темпами. Большая часть приложений использует существующие технологии, и объединяет их, подключая устройства друг к другу, улучшая тем самым управление бизнесом и снижая затраты. Многие IoT приложения занимаются сбором данных, позволяя устройствам работать синхронно и увеличивая вовлечённость пользователя.

Согласно обзору, подготовленному изданием Forbes, международный рынок IoT к 2020 году вырастет с 157 миллиардов до 457 миллиардов долларов. Если говорить о конкретных секторах, демонстрирующих наиболее высокий рост, то это будут сектор дискретного производства, транспорт и логистика, а также сфера коммунальных услуг.

С этим прогнозом в целом согласны и аналитики компании Ericcson, добавляя, что количество IoT устройств к 2022 году достигнет отметки в 18 миллиардов, что обусловлено желанием многих компаний воспользоваться преимуществом современного анализа данных.

Больше проблем безопасности

С ростом количества подключаемых устройств увеличиваются и проблемы в сфере их безопасности, и эти проблемы ещё в большей степени касаются устройств, которые не соответствуют принятым стандартам. Председатель Федеральной торговой комиссии США Эдит Рамирес озвучила три основных опасения, связанные с использованием IoT:

Всеобъемлющий сбор данных.

Потенциал неожиданного использования пользовательских данных.

Повышенные риски безопасности.

По мнению Джона Кука, директора отдела продакт-менеджмента в компании Symantec, все эти проблемы в сфере безопасности являются результатом гонки на рынке: «Многие производители IoT устройств сегодня переживают период, сравнимый с периодом Золотой Лихорадки… Каждый торопится выйти на рынок. Есть действительно много людей, которые не думают о безопасности».

В качестве примера типичной проблемы с безопасностью можно назвать ситуацию, когда компании подключают в свои сети незащищённые устройства, а потом не могут обновить программное обеспечение. Кроме того, к сети IoT подключается множество устаревших устройств, которые не имеют необходимой защиты от внешних угроз.

Потребность в новом стандарте

Доктор Франсуа Колье, председатель объединённого технического комитета ISO и Международной технической комиссии (IEC), разработавшей стандарт, в своей записи на блоге Международной организации по стандартизации отмечает необходимость введения стандарта, который бы отображал факт экспоционального роста IoT в целом ряде секторов и, в частности, пишет: «Итак, нам необходима эталонная архитектура, которая максимизировала бы преимущества и сократила бы риски… этот стандарт обеспечивает эталонную архитектуру для применения в IoT системах».

Новый стандарт был написан для формирования общей рамочной модели, которую инженеры и разработчики смогут использовать для создания систем, признаваемых «заслуживающими доверия». Под доверием следует понимать создание IoT приложений, которые были бы надёжными, защищёнными, безопасными, уважали конфиденциальность и обладали бы устойчивостью перед такими разрушительными факторами, как стихийные бедствия и атаки.

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