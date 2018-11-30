В компании Cisco предсказывают, что в ближайшие пять лет через IP будет передано больше данных, чем за всю прежнюю историю интернета.

Интернет состоит из тысяч открытых и частных сетей, опутавших весь мир. И с момента зарождения интернета в 1984 году через него было передано более 4.7 зетабайтов IP-трафика. Этот объём сравним с передачей за минуту через мировые IP-сети всех кинофильмов, снятых за историю человечества.

Однако авторы доклада «Visual Networking Index (VNI)», изданного компанией Cisco, считают, что это лишь начало. До 2026 года через глобальные сети будет передано большее количество IP-трафика, чем за все годы от момента зарождения интернета и до 2016. Иными словами, в 2022 году объёмы интернет-трафика превысят его же объёмы за первые 32 года существования интернета. Откуда будет приходить этот трафик? От нас, наших машин и от того, как мы используем интернет. К 2022 году пользователи интернета будут составлять 60% населения планеты. Более 28 миллиардов устройств и подключений будут зарегистрированы в сети. А на долю видео будет приходиться до 82% всего интернет-трафика.

«Размеры и сложность интернета продолжают расти так, как этого себе никто не мог даже представить. С 2005 года, когда мы впервые представили прогноз VNI, трафик вырос в 56 раз, собрав 36% CAGR от большего количества устройств и приложений, имеющих доступ к IP-сетям, – говорит Джонатан Дэвидсон, старший вице-президент и генеральный менеджер в Service Provider Business, Cisco. – Провайдеры услуг по всему миру сосредоточены на вопросах трансформации своих сетей с целью лучшего управления и маршрутизации трафика для предоставления услуг премиум-класса. Исследования, которые мы продолжаем, помогают нам получать невероятный по своему значению опыт в области технологий и архитектурных решений, которые должны будут сделать наши клиенты для достижения успеха, а также делиться данным опытом».

Ключевые предсказания на 2022 год

В отчёте VNI от Cisco анализируется то влияние, которое пользователи, устройства и тенденции окажут на IP-сети по всему миру в ближайшие пять лет. Итак, в Cisco прогнозируют, что в период с 2017 по 2022 год нас ожидают следующие изменения.

Глобальный IP-трафик вырастет более чем в три раза

Прогнозируется, что к 2022 году общие объёмы IP-трафика достигнут 396 экзабайтов в месяц – при 122 экзабайтах в месяц по состоянию на 2017 год. Это по 4.8 зеттабайта в год.

К 2022 году в самый загруженный час интернет-трафик будет в шесть раз интенсивнее средних показателей. В период с 2017 по 2022 интернет-трафик в часы пик вырастет почти в пять раз (37% CAGR), достигнув к 2022 году 7.2 петабайтов в секунду. Для сравнения, средний интернет-трафик за тот же период вырастет почти в четыре раза (30% CAGR), достигнув к 2022 году отметки в 1 петабайт.

Доля пользователей интернета достигнет отметки в 60% населения планеты

К 2022 году в мире будет 4.8 миллиарда пользователей интернета. В 2017 в мире насчитывалось 3.4 миллиарда таких пользователей – или же 45% населения планеты.

Количество сетевых устройств и подключений достигнет отметки в 28.5 миллиарда

К 2022 году в мире будет 28.5 миллиарда персональных устройств и подключений для фиксированной и мобильной связи, или же 3.6 на человека; в 2017 таковых насчитывалось 18 миллиардов или же 2.4 на человека.

Более половины всех устройств и подключений к 2022 году будут вида «машина-к-машине» (M2M), в 2017 таковых насчитывалось 34%. Это 14.6 миллиарда подключений от смарт-колонок, гаджетов, светильников и прочих устройств; в 2017 таковых было 6.1 миллиарда.

Скорость широкополосных сетей, Wi-Fi и мобильной связи вырастет в два и больше раза

Средние показатели скорости фиксированной широкополосной связи вырастут почти в два раза – с 39.0 до 75.4 Мбит/сек.

Средние скорости Wi-Fi по всему миру вырастут более чем в два раза – с 24.4 до 54.0 Мбит/сек.

Средние скорости мобильной связи вырастут более чем в три раза – с 8.7 до 28.5 Мбит/сек.

На долю видео, игр и мультимедиа будет приходиться более 85% всего трафика

Видео-трафик в IP-сетях к 2022 году увеличится в четыре раза. В результате его доля в общем объёме трафика ещё более вырастет – с 75% до 82%.

Игровой трафик по прогнозам вырастет в девять раз в период с 2017 по 2022 год. В 2022 году его доля достигнет 4% от общих объёмов IP трафика.

Трафик устройств виртуальной и дополненной реальности продемонстрирует стремительный рост по мере того, как всё большее количество потребителей и предприятий начнёт использовать данную технологию. К 2022 году доля трафика устройств виртуальной и дополненной реальности достигнет отметки в 4.02 экзабайта в месяц – при 0.33 экзабайта в месяц в 2017 году.

Рост IP трафика в разрезе регионов (2017-2022)

Азиатско-Тихоокеанский регион: 173 экзабайта в месяц к 2022 году, CAGR – 32%, рост в четыре раза. Северная Америка: 108 экзабайтов в месяц к 2022 году, CAGR – 21%, рост в три раза. Западная Европа: 50 экзабайтов в месяц к 2022 году, CAGR – 22%, рост в три раза. Центральная и Восточная Европа: 22 экзабайта в месяц к 2022 году, CAGR – 26%, рост в три раза. Ближний Восток и Африка: 21 экзабайт в месяц к 2022 году, CAGR – 41%, рост в шесть раз. Латинская Америка: 19 экзабайтов в месяц к 2022 году, CAGR – 21%, рост в три раза.

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