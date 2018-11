В компании YouTube меняют политику предоставления доступа к оригинальному контенту: вместо доступа по подписке платформа решила перейти в ближайшие годы к предоставлению открытого доступа к такому контенту – при поддержке рекламы. Данную информацию подтверждает издание TheWrap.

Начиная с 2015 года оригинальный контент платформы YouTube был доступен исключительно тем подписчикам, которые оформили подписку на потоковую услугу компании – YouTube Premium. Однако в компании планируют объединить с 2020 года нынешнюю модель доступа – Premium Originals – с существующими «рекламными» моделями в одно общее предложение, которое откроет перед пользователями YouTube «бесплатные окна» с рекламой.

«Безо всякого сомнения, 2018 год был годом прорыва для YouTube Premium и YouTube Originals. Мы расширили до 29 количество стран, в которых доступно предложение YouTube Premium, запустили более 50 документальных и сценарных программ, получили восемь номинаций Emmy и более 30 индустриальных наград. Если говорить о планах на 2019 год, то мы собираемся продолжить инвестировать в производство сценарных программ, а также решили перевести наш раздел YouTube Originals на модель доступа при поддержке рекламы, дабы удовлетворить растущий спрос от всё более глобальной базы фанов, – заявил в интервью изданию TheWrap представитель пресс-службы YouTube. – Следующим этапом нашей стратегии развития раздела Original будет расширение аудитории наших создателей YouTube Original и привлечение внимания рекламодателей к контенту невероятного качества, который способен очаровать Поколение YouTube».

В YouTube впервые начали экспериментировать с рекламной поддержкой контента ещё в 2017 году (в частности, по такой модели предоставлялся доступ к шоу «Ellen’s Show Me More Show»), продолжив в 2018, когда пользователи смогли увидеть шоу «Kevin Hart: What The Fit?» и «I AM: Demi Lovato». Недавно компания также расширила зону действия рекламной модели на Индию, где был песенный конкурс «ARRived» с популярным индийским композитором А. Р. Рахманом в роли ведущего.

Сделав бесплатным доступ к оригинальному контенту, платформа предоставляет более 2 миллиардам своих пользователей более широкие возможности ознакомиться со своими оригинальными программами и полюбить им. Доступ к разделу YouTube Premium, который включает в себя тысячи песен, отныне будет зарезервирован для желающих смотреть контент «запоем» и без перерывов на рекламу.

