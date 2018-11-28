Согласно прогнозам экспертов агентства ABI Research, уже к 2022 году годовые объёмы поставок чипсетов Wi-Fi 6 превысят отметку в 1 миллиард – и это случится спустя всего лишь три года после начала их поставок на рынок, которое ожидается в 2019 году.

Несмотря на то, что на разработку и ратификацию данного стандарта ушло несколько лет, ожидается, что выход его на рынок пройдёт более быстрыми темпами, чем запуск технологии 5G. К примеру, несмотря на то, что на ратификацию первого стандарта 5G ушло лишь несколько лет, объёмы поставок 5G-совместимых устройств по прогнозам экспертов достигнут отметки в один миллиард лишь спустя шесть лет после запуска стандарта на коммерческой основе. Процесс принятия технологии Wi-Fi 6 будет стимулироваться, главным образом, рынком смартфонов, и переход от стандарта 802.11ac начнётся, как ожидается, в 2019 году. Однако, массовое принятие стандарта начнётся не ранее 2020 года, когда технология будет окончательно ратифицирована, и ключевые производители смартфонов начнут всё активнее выпускать на рынок флагманские модели, совместимые с ней.

«Чипсеты, поддерживающие предварительную версию стандарта Wi-Fi 6, уже доступны в предложениях множества поставщиков, среди которых – Broadcom, Qualcomm, Marvell, Quantenna, Intel и Celeno, – комментирует старший аналитик агентства ABI Research Эндрю Зиньяни. – Невероятный рост количества устройств, поддерживающих Wi-Fi, увеличение пользовательских запросов касательно трафика, рост количества пользователей точек доступа (AP), тенденция к разгрузке сотовых сетей, увеличение плотности сетей Wi-Fi, рост объёмов использования Wi-Fi вне дома, различие в типах устройств и трафика, желание увеличить мощность и эффективность использования спектра – всё это главные движущие силы, стимулирующие внедрение 802.11ax. В результате уже сегодня мы являемся свидетелями повышенного интереса к Wi-Fi 6 со стороны разработчиков сетевых и корпоративных приложений в силу того, что данный стандарт позволяет увеличить производительность в загруженной среде».

Помимо всего прочего, в FCC недавно проголосовали за открытие полосы в 1200 МГц в диапазоне 6 ГГц для нелицензируемых устройств. В ожидании открытия спектра частот, рабочая группа 802.11ax в настоящее время определяется с тем, каким образом лучше включить в стандарт 802.11ax поддержку диапазона 6 ГГц. Это поможет открыть дорогу к более лёгкому продвижению чипсетов и устройств, совместимых с 6 ГГц, в случае выделения данного диапазона.

«Запуск стандарта 802.11ax параллельно с выделением дополнительного частотного спектра позволит значительно улучшить производительность сетей Wi-Fi, даст возможность увеличить масштабы таких сетей и удовлетворит спрос на передачу трафика на десятилетие. В случае выделения дополнительного частотного спектра, по мнению многих игроков рынка, большинство станций и устройств точек доступа будут трёхдиапазонными – с реализованной поддержкой диапазонов 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц», – говорит Зиньяни.

Выделение дополнительного частотного спектра также откроет путь к разработке следующего стандарта Сверхвысокой пропускной способности, который должен по своим параметрам превысить показатели 802.11ax благодаря наличию более широких каналов 320 МГц, большей пространственности потоков и мультидиапазонной агрегации.

Предложенная недавно Альянсом Wi-Fi новая система названий различных поколений стандартов Wi-Fi была положительно воспринята индустрией и даст возможность более качественно рекламировать возможности технологии и её преимущества для конечных пользователей.

«На протяжении нескольких лет в компании ABI Research указывали на необходимость введения более чёткого брендирования в технологии Wi-Fi, внеся в него более чёткий посыл для пользователей, что должно лучше передавать потребителям информацию о новых функциях и возможностях, поддерживаемых конкретными стандартами Wi-Fi, – добавляет Зиньяни. – Лучшая осведомлённость о сильных сторонах и ограничениях устройств Wi-Fi может также стимулировать конкуренцию и более активное развитие рынка – людей перестанут удовлетворять предлагаемые провайдерами в рамках контракта устаревшие модели роутеров, они захотят тратить деньги на устройства, поддерживающие стандарт Wi-Fi 6, которые лучше Wi-Fi 5 совместимых устройств. То есть, события будут развиваться по тому же сценарию, который происходит в сфере сотовой связи – с заменой устройств 3G на устройства 4G, а вскоре – и на 5G. Это поможет создать более конкурентный рынок, где Wi-Fi будет всё чаще играть роль ключевого дифференциатора между различными типами устройств и станет решающим фактором при принятии пользователем решений о покупке».

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