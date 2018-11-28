Несмотря на то, что спутниковые телефонные и интернет-сети имеют репутацию более медленных, чем их наземные альтернативы, в американском регуляторе телекоммуникаций FCC недавно одобрили запуск спутниковых сетей нового поколения, которые должны иметь более высокую производительность.

В пресс-службе компании LeoSat Networks – одной из компаний, получивших добро на запуск такой сети, заявили, что планируют предложить услугу связи с низкой задержкой, которая сможет конкурировать с 5G, став премиальной альтернативой, либо служить для организации магистральных каналов для международных коммерческих служб 5G.

5G – технология сотовой связи нового поколения – должна улучшить, по меньшей мере, четыре составляющих производительности телекоммуникаций, однако, два из них – большая пропускная способность и меньшая задержка (либо время отклика) – являются основными рекламными фишками технологии. Стандарт 5G предложит значительное увеличение скорости передачи данных в сравнении с 4G – от 10 до 100 раз, а время задержки сократится с двухзначного значения миллисекунд до примерно одной миллисекунды, что исключит заметное отставание.

Согласно информации, содержащейся в интервью, опубликованном на страницах издания FierceWireless, компания LeoSat планирует запустить в космос спутниковую группировку, состоящую из 78-108 спутников, характерной особенностью которых будет размещение на расстоянии в 25 раз меньшем от земной поверхности в сравнении с традиционными спутниками, которые будут подключаться друг к другу через лазерную оптическую сеть, способную передавать данные на скорости, превышающей в полтора раза скорость передачи данных в привычных волоконных линиях. В компании заявляют о том, что планируют отправлять сигналы из Сингапура в Лондон за 119 миллисекунд, что примерно втрое быстрее, чем позволяют сегодняшние самые быстрые кабельные сети.

Изначально в компании ориентировались на предоставлении услуг связи премиум-класса для состоятельных клиентов – таких, как банки, правительства, биржи и исследовательские центры, которым требуется связь с малой задержкой. Такие клиенты смогут использовать оборудование для спутниковой связи, предоставленное компанией LeoSat.

Однако в LeoSat считают, что их спутниками смогут воспользоваться также операторы спутниковой связи для организации магистральных каналов – для закулисной передачи данных, которым в противном случае пришлось бы воспользоваться оптическими волоконными кабелями либо релейными линиями. Пользователи смогут подключаться к сетям операторов через стандартные 5G совместимые смартфоны и устройства, а операторы будут пересылать свои данные через спутники, а не через сеть кабелей.

В компании заявляют, что её спутниковая сеть будет обладать большей безопасностью чем наземные сети, поскольку её сигналы перемещаются сугубо между спутниками, не опускаясь на Землю и не проходя через волоконные либо релейные линии. Это может, в частности, заинтересовать операторов, специализирующихся на предоставлении услуг безопасной 5G связи корпоративным клиентам.

Пока спутники LeoSat не заняли место на орбите и сеть не введена в эксплуатацию, сложно сказать насколько реальность будет соответствовать ожиданиям. Компания планирует начать запускать спутники в 2019 году, после получения разрешения в других странах.

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