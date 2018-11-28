По информации аналитиков OpenSignal скорость передачи данных в мобильных сетях превышает скорость Wi-Fi в 33 странах мира.

Согласно данным, полученным в процессе нового исследования, проведенного OpenSignal, в 33 странах мира средняя скорость передачи данных в мобильных сетях превышает скорость передачи данных через Wi-Fi. Во многих развитых странах показатели скорости мобильной связи превышают скорости сетей Wi-Fi, и разрыв между двумя технологиями может увеличиться ещё больше с появлением стандарта 5G.

В рамках проведенного компанией OpenSignal исследования были собраны данные о скоростях Wi-Fi и сотовой связи в 33 странах Африки, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. В результате выяснилось, что между этими технологиями в ряде стран имеется немалый разрыв – Wi-Fi значительно отстаёт от сотовой связи. Впрочем, Wi-Fi оказался в проигрыше далеко не по всему земному шару. В странах, где скорость домашних широкополосных сетей высока – а это США, Гонконг, Сингапур и Южная Корея – производительность Wi-Fi, по данным OpenSignal, также высока.

Данные исследования свидетельствуют о том, что мобильной индустрии следует пересмотреть свой подход к Wi-Fi и изменить некоторые свои структурные решения, чтобы отображать существующий ландшафт, отмечают в OpenSignal. Скорость сетей Wi-Fi была, безо всякого сомнения, выше скорости сотовых сетей десять лет тому, когда на рынок вышли первые смартфоны и iPhone, а 3G сети находились в зачаточном состоянии – несравнимом с сегодняшним уровнем производительности. Wi-Fi также имел ценовое преимущество в сравнении с сотовыми сетями передачи данных и обладал большей ёмкостью, однако, за последние 10 лет ситуация коренным способом изменилась.

«Идея о том, что мобильные сети уступают Wi-Fi, – ошибочна», – говорится в докладе OpenSignal.

В целом, 41% из 80 стран, попавших в поле зрения экспертов OpenSignal, могут похвастаться более высокими скоростями загрузки в мобильных сетях, чем через Wi-Fi.

К примеру, пользователи смартфонов, находящиеся в Австралии, могут скачивать данные через мобильную сеть на скорости в среднем на 13 Мбит/сек превышающей скорость Wi-Fi. В Катаре скорость сотовых сетей на 11.8 Мбит/сек выше скорости Wi-Fi, в Турции – на 7.3 Мбит/сек, в ЮАР – на 5.7 Мбит/сек, во Франции – на 2.5 Мбит/сек, в Мексике – на 1.5 Мбит/сек, пишут в OpenSignal.

«В трёх высокоразвитых уголках мира – Гонконге, Сингапуре и США – показатели производительности мобильной связи выпадают из общемировой тенденции, уступая по производительности Wi-Fi – на 38.6, 34 и 25 Мбит/сек соответственно», – говорится в докладе OpenSignal.

Wi-Fi был надёжной подпорой операторам мобильной связи, они могли на него полагаться в тех случаях, когда сотовая связь была невысокого качества либо отсутствовала, однако, запуск сетей 4G и грядущий запуск сетей 5G изменил динамику, поставив сотовые сети в равные, если не в лучшие, условия с сетями Wi-Fi. Wi-Fi по-прежнему будет оставаться критически важным составляющим элементом мира смартфонов и мобильной связи, однако, в свете данных исследования OpenSignal, сталкивается сегодня с серьёзной конкуренцией со стороны мобильных сетей по всему миру.

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