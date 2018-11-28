Через шесть лет возможность доступа к 5G-связи будут иметь 40% жителей планеты.

Авторы нового доклада «Ericsson Mobility» прогнозируют, что технология 5G сможет стать глобальной намного быстрее, чем это сделали предыдущие поколения мобильной связи; уже к 2024 году данной технологией будет пользоваться 1.5 миллиарда человек, а потенциально доступной она будет 40% населения Земли.

Как указывают авторы доклада, в настоящее время во всём мире насчитывается 7.9 миллиарда подписчиков услуг сотовой связи, при этом лидерами роста в этом секторе являются Китай и Индия, где в третьем квартале был отмечен прирост в 37 и 31 миллион подписчиков соответственно. Если углубиться в детали, то 3.3 миллиарда пользователей сотовой связи являются подписчиками сетей LTE.

Лидерами роста количества подписчиков сетей 5G будут США, Южная Корея, Япония, Китай и некоторые страны Европы. В 2024 году, по мнению экспертов из Ericsson, полтора миллиона подписчиков услуг 5G будут составлять 17% от общего количества подписчиков услуг мобильной связи.

Издатель доклада, исполнительный вице-президент и руководитель отдела сетей для бизнеса Фредерик Йейлинг указывает на то, что технология 5G является «ключевым компонентом для создания успешного бизнеса в сфере мобильного широкополосного интернета. Дополнительный частотный ресурс и обещание снижения стоимости передачи гигабайта данных станут ключевыми факторами, стимулирующими развитие 5G. После выхода на рынок технологии 5G экосистема мобильной связи вырастет, расширившись количественно и качественно до небывалых высот».

В США компания Verizon, выходящая на рынок с предложением фиксированной беспроводной связи 5G Home при поддержке CPE и компания AT&T планируют до конца года представить мобильную точку доступа. Оба операторы намерены использовать для своих коммерческих предложений частоты миллиметрового диапазона. Пока технология 5G готовится к запуску, исследователи из Ericsson предлагают обратить внимание на разработку устройств, необходимых для работы с технологией, в силу её сложности.

В докладе авторы указывают на «три неавтономных 5G варианта», которые требуют поддержки устройств: «TDD для миллиметровых волн, TDD для среднего диапазона и FDD для нижнего диапазона… В сравнении с LTE, выбор технических вариантов для 5G намного шире».

В компании Qualcomm разработали 5G совместимый модем и чипсет, а также модули миллиметрового диапазона, которые должны будут быть использованы после выпуска в 2019 году на рынок различных гарнитур на базе Android OEM. В компании Intel планируют выпустить на рынок собственный 5G модем во второй половине 2019 года.

В компании Ericsson рассматривают 2020 год как год, когда «5G выйдет на массовый рынок. К этому времени будут представлены чипсеты третьего поколения, а также станут доступны различные устройства».

Ниже представлена схема, отображающая ситуацию с количеством клиентов мобильных компаний в различных регионах в разрезе технологий:

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