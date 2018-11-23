7-8 ноября в Киеве состоялась двухдневная конференция «#TIM 2018: Telecome, IT, Media». Красной нитью прошло обсуждение будущего украинской телеиндустрии, в котором Украину ждет кодирование спутника, рост и подорожание оригинального украинского контента и интернета и, возможно, платное цифровое эфирное вещание.

Ярослав Пахольчук, 1+1 Media, на 99,9% уверен, что кодирование произойдет в мае 2019 и медиагруппы активно готовятся к этому событию. “На сегодня заканчивается производство первой партии ресиверов STB, ждем их на рынке в первой декаде декабря. Медиагруппы уже согласовывают информ-кампанию о кодировании. Массовые информ-кампании можно ожидать в апреле-мае”. Также г-н Пахольчук рассказал о встрече с “Зеонбудом” и предположил, что если в ноябре все необходимые юридические вопросы будут улажены, то их транспортный сигнал (технический спутниковый сигнал формата Multistream (DVB-S2 T2-MI) весной тоже будет закодирован.

Г-н Пахольчук заверил провайдеров, что цены для них не будут повышаться до конца 2019 года. Цена 3 грн. с абонента будет действовать до конца 2019 при оформлении контракта до 31 декабря.

“Мы понимаем, что после кодирования и до конца года провайдеры будут добирать себе абонентскую базу. Рынок должен переформатироваться на протяжении следующего года”.

Описывая аудиторию спутника, Ярослав Пахольчук подчеркнул, что она имеет привычку платить за контент. “Согласно результатам исследования медиагруппы, от 2 до 2,5 млн. перейдут в платный сегмент. По нашим оценкам, 800 тыс. перейдет в DTH, оставшиеся 1,5 млн. перейдут в IPTV, OTT и кабель. До 2 млн. идет в конверсии «Зеонбуд»”.

Николай Фаенгольд, StarLightDigital, также отметил, что после кодировки и до конца года цены за просмотр контента телеканалов подниматься не будут. Он надеется, что кодировка принесет пользу провайдерам. По его словам, в свободной продаже спутниковые тюнеры будут стоить около 30-35 долларов.

Директор StarLightDigital рассказал, как будет проходить перенастройка оборудования после отключения спутника. Медиагруппы будут связываться с провайдерами для перенастройки антенных полей и для того, чтобы отправить им сигнал, отличный от того, который получает сегмент B2C. В этом сегменте прекратится вещание, и зрители не будут иметь доступ к видеосигналу. Также планируется запуск рекламной компании, которая будет направлена не только на переход к спутниковому платному провайдеру, но и к переходу на другие технологии.

Юда Амир, Spacecom, рассказал о кодировании спутника и вероятных последствиях данного процесса:

“Компания Spacecom предоставляет свои услуги на украинском рынке около 20 лет и мы думаем, что кодировка сильно повлияет на телекоммуникационный рынок Украины — как на зрителей, так и на кодируемые телеканалы и на те, которые останутся без кодировки. Никто не знает, что будет”.

Несмотря на то, что, по мнению г-на Амира, давать какие-либо прогнозы — это рискованное дело, он надеется, что кодировка станет тем стимулом, который заставит абонентов платить за видеопродукт.

“Даже если вначале больших поступлений от абонентов не будет, со временем все равно появится возможность увеличивать финансовые поступления от абонентской базы”, — отметил представитель компании Spacecom.

Кроме того он рассказал о том, что сейчас спутниковый оператор работает над постройкой AMOS-8, а через 6 месяцев в планах Spacecom запустить AMOS-17, базирующийся на цифровой процессорной платформе Boeing. Спутник будет расположен в точке 17° в.д., его лучи Ka-Band, Ku-band и C-Band покроют территорию Африки, Ближнего Востока и Европы. Мощный луч в Ка-диапазоне, сфокусированный над Украиной, откроет новые технические возможности и позволит сделать участникам рынка интересные предложения.

“Это будет самый современный и новейший спутник, который предоставит нашим клиентам огромные возможности, — говорит Юда Амир. — Следующий спутник, который мы планируем запустить в начале 2021, – AMOS-8. Он сейчас находится в процессе разработки. Этот запуск станет большим толчком для компании”.

Кодирование спутника — это этап становления рынка платного ТВ в Украине. Этой теме была посвящена отдельная дискуссия.

На секции #TIM: ТЕЛЕКОМ И МЕДИА «Меняем рынок вместе!» Максим Смелянец, (youtv), Александр Федиенко (ИнАУ), Денис Васянович, (Торсат), Юда Амир (Jehuda Amir), (VP Sales CIS, AMOS), Aлександр Федоровский, (Омега ТВ) поделились национальным и мировым опытом в сфере платного ТВ.

На этот раз при обсуждении модели дистрибуции контента в качестве аллегорического сравнения выступил хлеб. Так, Денис Васянович из Inter Media Group, называя контент хлебом, считает, что у владельца хлебного магазина прежде всего должен быть хлеб за которым приходит покупатель, а потом уже другие изделия, например, круасаны. Как существует социальный хлеб, так должен быть и базовый социальный пакет. Максим Смелянец, youTV, высказал мнение о том, что как украинский батон продается в ноль, так и базовый ТВ-пакет не должен подразумевать получение прибыли.

По мнению вице-президента по продажам в странах СНГ и Румынии компании Spacecom Юды Амира, сравнивать медиа и хлеб – это большая ошибка, поскольку в случае с контентом люди более избирательны. Сегодня одна из задач телебизнеса в Украине — научить потребителя платить за контент. Г-н Амир уверен, что кодировка станет тем стимулом, который заставит абонентов платить за видеопродукт. И, несмотря на то, что вначале больших поступлений от абонентов не будет, со временем все равно появится возможность увеличивать финансовые поступления от абонентской базы.

Более того, сравнивая телекоммуникационный рынок Украины и Израиля, Юда Амир отметил, что базовый тарифный пакет в Израиле стоит не меньше 50 евро, а с добавлением любимых программ — 100 евро. И несмотря на то, что уровень израильских зарплат (минимальная 5 тыс. и средняя — 10 тыс. шекелей в перерасчете на доллары — 1,4 – 2,7 тыс.) выше украинских, стоимость тарифного пакета 3 долл. в Украине — это значительно меньше в процентном отношении к зарплате, чем в Израиле. Также, господин Амир, рассказывая о модели платного ТВ в мире, добавил, что в Европе люди готовы платить за элитный контент, в Украине же цена решает все.

Александр Федиенко, ИнАУ: «Я не понимаю, когда говорят операторам/провайдерам (ISP), что вы труба и ваше дело взять информацию из точки А и доставить в точку В. Таким образом, получается, что интернет-провайдеры — это транссендеры и не должны вникать, что это за информация. Но многие медийные сервисы подразумевают очень «тяжелый» контент требующий технического обслуживания, оператор должен расширять свои каналы, мощности, закупать оборудование. Тогда оператор задумывается, где ему заработать деньги – либо с конечного абонента, либо с генератора контента, который вливает этот контент к нему в каналы передачи данных.

И самый главный месседж, о котором мы все говорим, но каждый тянет одеяло на себя и мы никак не можем договориться. 50 лет ТВ было бесплатным. Так давайте же напишем на каналах всех четырех медиагрупп о том, что это не провайдер повышает цены на контент, а медиагруппы вынуждены повышать стоимость за свою дорогостоящую работу. Не нужно использовать как финансовую прослойку-подушку интернет-провайдеров, которые находятся между конечным потребителем и правообладателями, и принимающими моральный и где-то финансовый удар от конечного потребителя на себя потому, что очень сложно бывает донести тому, кто 50 лет смотрел бесплатное телевидение то, что оно теперь платное”.

Также г-н Федиенко еще раз вспомнил о том, что медиагруппы лояльны к операторам кабельного аналогового телевидения, но не лояльны к операторам OTT или IPTV. В итоге создается коллизия, в которой одни операторы не могут расстаться со своим запорожцем (аналоговое ТВ), а другие не могут продать свой «мерседес» (IP-телевидение).

Денис Васянович, Inter Media Group: “Если бы людям не нужно было платное телевидение, то его бы и не было. Если бы всем было бы достаточно бесплатного спутникового телевидения, то все давно были бы на спутнике. Значит, человеку помимо этих благ нужны еще какие-то дополнительные вещи, которые он может получить у кабельного оператора, интернет-провайдера или ОТТ-сервиса”.

Интернет-провайдеры подтверждают, что в 2019 году следует ожидать повышения цен для потребителя, ориентировочно — на 20%, а ARPU достигнет 10 дол. Например, Вадим Сидоренко, “Триолан”, считает, что цены вырастут на 20-30 грн. Александр Арутюнян, ИнАУ, прогнозирует, что минимальный пакет будет стоить 150 грн., а Николай Бумажный, “Киевстар”, сообщил, что они уже подняли стоимость со 150 до 180 грн в месяц.

Как показало отключение эфирного аналога, фаворитом зрителей стало бесплатное цифровое вещание от “Зеонбуда”, именно туда ушло 78% аудитории согласно исследованиям ИТК. 17% зрителей перешли на спутник, 5% — на кабельное ТВ. Однако теперь возникает следующий вопрос — как долго “Зеонбуд” останется бесплатным? Все чаще звучат мнения о том, что оператор будет взимать плату со зрителей.

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