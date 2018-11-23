НТВ-ПЛЮС совместно с MEGOGO запустили сервис «Детский Премиум»

НТВ-ПЛЮС и MEGOGO объявляют о начале стратегического партнерства и запускают для зрителей онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС совместный продукт «Детский Премиум».

«Детский Премиум» – это новая расширенная подписка на 15 детских онлайн-телеканалов и более 1300 мультфильмов и сериалов из детской библиотеки MEGOGO. Смотреть детский контент от НТВ-ПЛЮС и MEGOGO в составе «Детский Премиум» сейчас можно на сайте ntvplus.tv, в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в приложении для Apple TV. В планах добавление такой возможности на платформах Android TV и Smart TV.

В библиотеке MEGOGO можно найти классику советской мультипликации, а также современные российские и зарубежные мультфильмы. «Наше сотрудничество с НТВ-ПЛЮС — это начало большой совместной работы, цель которой — предоставить абонентам разных возрастных категорий максимально интересный контент. Как видеосервис для всей семьи, мы уделяем особое внимание подбору качественных, познавательных и веселых мультфильмов для самых маленьких зрителей», – заявил генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

Онлайн-телевидение НТВ-ПЛЮС, помимо классической подписки, позволяет вместе с телеканалами смотреть и дополнительный контент онлайн-библиотек. В названиях таких расширенных подписок присутствует слово «Премиум». Кроме подписки «Детский Премиум», зрителям онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС доступны «Кино Премиум» и «Ночной Премиум». Расширенную подписку отличают привлекательная цена, широкое контентное предложение и возможность выбора – смотреть телеканалы в интерактивном режиме (с паузой, перемоткой и архивом эфира) или получать доступ к фильмам, сериалам и мультфильмам в режиме «видео по запросу».

«Сочетание интересных ТВ-каналов с библиотеками привлекательного контента по выгодной цене становится все более популярным среди наших абонентов, – отметил директор департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов. – Например, доля подписки «Кино Премиум» за 4 месяца с момента запуска в продуктовой линейке НТВ-ПЛЮС ТВ составила около 5%, и это значительный успех с учетом сезонного падения продаж. В дальнейшем мы планируем совместно с партнерами увеличить количество доступного контента и сделать подписку более гибкой, превратив ее в «конструктор» с возможностью выбора различных пакетов телеканалов и нужных онлайн-библиотек».

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